Azerbaycan, Ermenistan’a silah tedarikini engellemeye çalışıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’ın Ermenistan müttefikleriyle ilişkiler açısından başarı elde ettiğini ve Ermenistan’a silah verilmemesini sağlamaya çalıştığını söyledi.

Paşinyan Hükümet oturumu sırasında özellikle şu ifadelere yer verdi:

“100 milyon dolar ödendi, ancak müttefik ülkeler de dahil olmak üzere Ermenistan’a verilen tedarik taahhütleri yerine getirilmedi. Bütün bunların asıl hedefi Ermeni tarafının devletinden, egemenliğinden vazgeçeceğine, toprak bütünlüğünden taviz vereceğine zorlamasıdır.

Ancak şunu da vurgulamak isterim ki, tüm etkenlere rağmen bağımsızlığımızı, egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü savunmaya kararlıyız. Yaşasın Ermenistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma mücadelesinde yer alan tüm kahramanlar.”

Ermenistan Kamu Radyosu