Avrupa Evi’nde dünya barışı için dua edildi

Almanya’nın Bavyera eyaleti Roth kentinde savaşsız bir dünya için ‘Irkçılıksız Yaşam-Cesaretli Yaşam’ adı altında ‘Haus Europa’ (Avrupa Evi) önünde ‘barış duası’ etkinliği düzenlendi.

ROTH Belediye Başkanı Andreas Buckreus’in ev sahipliğinde düzenlenen programda, Hıristiyan ve Müslüman din adamları Dünya Barışı Için Dua etti. Roth DİTİB Mehmet Akif Camii din görevlisi Muhammet Ulaş’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mealinin ardından kilise temsilcilerinin İncil’den bölümler okumasıyla başlayan programda, bombalardan, savaştan ve afetlerden ötürü ülkesini terk etmek zorunda kalan masum insanlar için dualar edildi. Programda, Kuzey Bavyera DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Uğur Cankurt ve Kadın Birliği Başkanı Özlem Ödemiş ile kilise temsilcileri barışın önemini vurgulayan konuşmalar yaptı.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın gerekliliğine işaret eden DİTİB Kadın Birliği Başkanı Özlem Ödemiş, “İnsanlara karşı şefkat, bireylerin birbirlerine karşı saygı gibi erdemleri samimi bir şekilde yaşarsak, bu tutum çocuklarımıza da geçecektir. Daha sonra kalplerimizdeki kötü duyguların giderilmesi, Rabbimizin kötü insanlara fırsat vermemesi, ailelerimizin, komşularımızın ve beldelerimizin korunması için dua edelim” dedi.

117 CAN YELEĞİ KULLANILDI

Din adamları sırayla yaptıkları duaların ardından el ele tutuşarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Avrupa Evi önünde düzenlenen program sonunda Roth Belediye Başkanı Andreas Buckreus, barış duasına katılan din adamlarına teşekkür etti. Buckreus, Akdeniz’de savaştan kaçan mültecilerin can yelekleriyle inşa edilen Avrupa Evi’nin açılışını yaptı. 40 metrekare alan üzerine 7.3 metre yüksekliğinde ahşap karkas yapı olarak inşa edilen Avrupa Evi’nin tüm cephe kaplaması milyonlarca mülteciyi temsil eden 117 can yeleği ile tamamlandı.

