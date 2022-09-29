Al sana din sömürüsü

ENGİN ARDIÇ Ukrayna cephesinde ölen Rusların günahları affedilecekmiş. Ama yalnızca Rus askerlerinin. Ukrayna askerine bir şey yok. Rus Ortodoks Kilisesi böyle diyor. Ama Ukrayna da Hıristiyan, onların da çoğunluğu Ortodoks. Olsun, onlar doğruca cehenneme. Çünkü Putin’e karşı geldiler. Olur mu böyle olur mu, kardeş kardeşi vurur mu? Haşa, sümme haşa, kilise “günah affetme tekelini” elinde tutuyor. Katolikler de… Önceki papa, Frankfurt Havaalanı’na kendisini karşılamaya gelenlerin günahlarını affedeceğini söylememiş miydi? Şimdi bekliyoruz, onu bunu din sömürüsüyle suçlayan kazmalar, kalemlerini ellerine alsalar da şu Rus Ortodoks Patriği’ni bir güzel… Aynı tepkiyi, Fener Rum Patrikhanesi’nden çıkmayan Yunan hayranı bazı liberallerimizden de bekleriz tabii. Hani şu Sevr tutkunları… *** ATATÜRK’Ü AĞLATMAK Ankara’da Tosca operası sahnelenecekmiş. Eee, ne var bunda? Kimbilir kaçıncı kere. Ben çocuktum, Hayat Mecmuası “fotoromanını” bile yayınlamıştı. Fakat Tosca’nın bir özelliği varmış. “Atatürk’ü ağlatan” operaymış. Allah Allah, Tosca ülkemizde ilk defa 1941 yılında oynanmıştı. Atatürk’ün ölümünden iki yıl sonra, 1940’ta Köy Enstitüleri’ni kurduğunu Kılıçdaroğlu’ndan öğrenmiştik ama, ölümünden üç yıl sonra Tosca seyrettiğini bilmiyorduk. Yok canım, “plaktan” dinlemiştir… Hayır, o da değil. Kemanla çaldırmış! Profesör Necdet Remzi Ata adında bir adam iddia ediyor. “Kemanın sapını omzuma dayayacaksın, öyle çalacaksın” demiş. Titreşim alıyor. Tamamını değil canım, Cavaradossi’nin aryasını, “E Lucevan le Stelle”… Laf aramızda, benim de en sevdiğim aryadır, bir Puccini şaheseri. O çalınca da “Atatürk’ün gözlerinden sicim gibi yaşlar akmaya” başlamış… Necdet Remzi Bey aryayı belki on beş kere tekrarlamış. Bunu da taa 1963 yılında Ankara Radyosu’nda söylüyor… Tanık? Yok. Peki şimdi bayram değil seyran değil, elli dokuz yıl sonra bu nereden ısıtılıp sunuluyor? Hiiiç, maksat Atatürkçülük olsun. *** Bunlara “Niçin barok opera, örneğin Haendel oynamıyorsunuz?” dedik, tık yok. “Niçin hiç Wagner oynamıyorsunuz?” dedik, tık yok. “Niçin hiçbir modern opera, örneğin Debussy, örneğin Strauss, örneğin Berg oynamıyorsunuz?” dedik, tık yok. Opera dediğin Atatürkçü olacak ki kıymeti olsun. Çok isterdim bir çetele tutulsun, kaç kişi “Atatürk gibi ağlamak için” bilet alıp girecek ve operanın neresinde sıkılıp çıkacak? Sabah Gazetesi