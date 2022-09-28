Ter-Petrosyan: Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız

Ermenistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan, Ermenistan’ı sancılı ve zor kararların beklediğini belirterek, “Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız.” dedi

Ermenistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan, Ermenistan’da bir TV kanalına açıklama yaptı.

Kendilerini ağır, sancılı kararların beklediğini belirten Ter-Petrosyan, “Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız.” ifadesini kullandı.

Ermenistan için hiçbir alternatifin bulunmadığı bir zaman yaşadığına işaret eden Ter-Petrosyan, “Eğer bir belge imzalanmazsa iki komşuyla (Azerbaycan ve Türkiye) barış yapılmazsa Sovyetler Birliği’nin 70 yıllık gerçeklerini onaramayız. Yeniden bir devlet inşa etmemiz lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

Sabah Gazetesi