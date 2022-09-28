Rum Yönetimi’nden provokasyon

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Papazlara atış talimi yaptırılmasıyla gündeme gelen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bu kez Savunma Bakanı ve milletvekilleri benzer bir eylemde bulundu. Bu provokatif eylem, Rum basınında, ‘Milletvekilleri silaha sarıldı’ başlığı ile yer buldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) provokatif eylemler hız kesmiyor.

Önce papazlara, Şimdi de Savunma Bakanı ve milletvekillerine otomatik silahlarla atış talimi yaptırdılar.

Savunma Bakanı Haralambos Petridis ve Rum parlamentosu savunma komisyonu üyesi milletvekilleri, askeri birliği ziyaret etti. Rum milli muhafız ordusunun silahlarını kuşanıp hedeflere atış yaptı.

Görüntüler Rum medyasında geniş yer alırken, “Milletvekilleri silaha sarıldı” başlıkları kullanıldı.

Sosyal medya kullanıcıları da olaya tepki gösterdi.

Rum Papazların atış talimi tepkilere yol açtı

Rum papazlar da atış talimi yapmıştı

Daha önce de Güney Kıbrıs’ta papazların atış talimi yapması eleştiri konusu olmuştu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları poligondaki görüntülerin Taliban’ı anımsattığını yazmıştı.

Tepkiler üzerine Rum kilisesi, “Kilise savaşı kutsamıyor” açıklaması yapmak zorunda kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, papazların atış talimi yapmasını kabul edilemez bir görüntü olarak değerlendirmişti.

Kaynak: Rum Yönetimi’nden provokasyon

http://www.detaykibris.com/rum-yonetiminden-provokasyon-304146h.htm