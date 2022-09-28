İnsanlar yan yana barış içinde yaşayabilmeli

Güç kullanılarak barış sağlanamaz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Erivan’da, “Dağlık Karabağ meselesindeki duruşumuz değişmedi, uluslararası hukuk çerçevesinde karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlerin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunuyoruz”,- açıklamasında bulundu.

Uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Dendias, bölgenin geleceği için yeni bir yaklaşım öneren Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın cesaretine dikkat çekti.

“Güç kullanma koşulları altında barış sağlanamaz.

Kafkasya’yı ve tüm dünyayı ilgilendiriyor.

ABD ve AB’nin katkısı önemli.

Diğer Avrupalı ​​ortaklarla birlikte, müzakerelerin Minsk Grubu himayesinde sürdürülmesi için arabulucular olarak yardım etmeye hazırız.

Coğrafyayı değiştiremeyiz ama insanlar yan yana barış içinde yaşayabilmeli”,- dedi Dendias.

Ermenistan Kamu Radyosu