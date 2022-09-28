Eleştirmenler seçti: En iyi oyun ‘Gomidas’

Pandemi sebebiyle iki senedir aksayan tiyatro ödülleri bu sezon itibariyle döndü… Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin 29’uncu ödüllerinde Yolcu Tiyatro yapımı ‘Gomidas’ en iyi yapım seçildi. Şahika Tekand imzalı ‘Aşınma’ en iyi metin seçilirken, ‘Bernarda’daki tek kişilik performansıyla Özge Arslan en iyi kadın oyuncu, ‘Kalabalık Duası’ndaki performansıyla Tolga İskit en iyi erkek oyuncu seçildi.

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği üyelerinin değerlendirmesiyle verilen TEB Tiyatro Ödülleri, bu sene pandemi nedeniyle 2020-2022 aralığını dahil edecek şekilde belirlendi. 29. TEB Tiyatro Ödülleri’nde Yolcu Tiyatro yapımı ‘Gomidas‘ en iyi yapım seçildi. Ödüllerin tamamı, tek kişilik oyunlara gitti. Handan Salta, Hasibe Kalkan, Mehmet Konuk, Tuba Aksu Şener, Yusuf Dündar ve Zerrin Yanıkkaya’dan oluşan jüri Şahika Tekand’ın kaleme aldığı ve Studio Oyuncuları yapımı olarak Yiğit Özşener’in performansıyla sahnelenen ‘Aşınma’yı en iyi metin seçti.

Bernarda, Özge Arslan.

Proje No2 yapımı ‘Bernarda’daki tek kişilik performansıyla Özge Arslan en iyi kadın oyuncu, Fiziksel Tiyatro Araştırmaları oyunu ‘Kalabalık Duası‘ndaki performansıyla Tolga İskit en iyi erkek oyuncu seçildi. Profesyonel sanat hayatının 60’ıncı yılında, tiyatroya verdiği ve halen vermekte olduğu emek nedeniyle Suna Keskin’e onur ödülü verilirken jürinin “mekân, anlatım biçimi, seyirciyle kurululan ilişki açısından yarattığı farklı estetikle dikkat çeken bir yapım” olarak tanımladığı, Melek Ceylan’ın rol aldığı ‘On İkinci Ev’e özel ödül verildi.

Kısa süre önce yaşamını yitiren TEB Başkanı, eleştirmen ve yönetmen Ragıp Ertuğrul adına düzenlenen özel ödül ise Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi’ne gitti. Gerekçeli kararda “Özel tiyatroların ağırlaşan sorunlarının gündeme gelmesi için örgütsel çalışma başlatan, konunun tüm paydaşları, resmi kurumlar ve tiyatrolarla görüşen, süreçte kimi eleştirilere muhatap olmasına rağmen bunlara her zamanki saygılı üslübuyla göğüs geren, malesef ani bir rahatsızlık sonucu aramızdan ayrılan Ragıp Ertuğrul adına kuruluşuna emek verip faaliyetlerine katıldığı ‘Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi’ne Özel Ödül verilmesi kararlaştırılmıştır” denildi.

Kalabalık Duası, Tolga İskit.

TEB Ödülleri, gerekçeli kararlarıyla şu şekilde açıklandı:



En İyi Yapım: Gomidas / Yolcu Tiyatro: Yürüdüğü yolun çoğunu bu topraklarda adımlamış, şimdilerde dünyaca ünlü bir etnomüzikolog olarak tanınmasına karşın çileli hayatının her adımında kendini yapayalnız hissetmiş, Anadolu’nun Mozart’ı olarak değerlendirilen bir müzisyenin hikayesini anlatan “GOMİDAS” oyunu yılın yapımı ödülüne layık görülmüştür. Oyun tiyatro yapmanın çılgınlık derecesinde güvencesiz bir iş olduğunu bile bile, hala tabu sayılan bir meselenin üstündeki örtüyü çekiştirmeye cesaret ederken, performansın sahnelendiği mekan da seyirciyi sürekli olarak hatırlamaya davet etmektedir. Fehmi KARAARSLAN ve kırk kişilik koronun uyumlu performansı seyirci üzerinde büyüleyici bir etki yaratmış böylece konusu, mekanı, yarattığı atmosfer, müzik ve iki dilde sahnelenen yapısı ile geçtiğimiz iki sezonun en iyisi olarak değerlendirilmiştir.

En İyi Kadın Oyuncu: Özge Arslan: “Bernarda”oyunundaki tek kişilik performansında otoritenin kadın kimliğine uyguladığı cinsiyetçi baskıyı beş ayrı kadın üzerinden başarıyla sunması, duruş ve ses kullanımında nüanslara verdiği önem, dans yeteneği, yüksek konsantrasyonu ve sahnede yaydığı güçlü enerji ile başarılı bulunmuştur.

En İyi Erkek Oyuncu: Tolga İskit: “Kalabalık Duası” oyunundaki geleneksel ile çağdaş, düş ile gerçek, komik ile dramatik ögeleri, beş duyuya hitap eden imgeleri başarıyla yorumlaması, konvansiyonel izleği olmayan özgün bir metnin boşluklarını doldurarak, zaman zaman kurgusunu da değiştirerek yeni bir metin oluşturması ve bedenin sınırlarını zorlayan etkileyici bir fiziksel tiyatro performansı gerçekleştirmesi nedeniyle.

En İyi Metin: Aşınma: Şahika Tekand çağdaş insanın varlık alanının daralması ve bu duruma gösterdiği kabulle aşınmaya uğramasını performatif bir manifesto olarak sunuyor. Son iki yılın duygusunu en iyi yansıtan metin olarak görülmüştür

Onur Ödülü: Suna Keskin: Profesyonel sanat hayatının 60. yılında, tiyatroya verdiği ve halen vermekte olduğu değerli emek nedeniyle. Saygılarımızla.

Özel Ödül: On İkinci Ev/ Melek Ceylan: Mekân, anlatım biçimi, seyirciyle kurululan ilişki açısından yarattığı farklı estetikle dikkat çeken bir yapım.

Ragıp Ertuğrul Özel Ödülü: Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi: Özel tiyatroların ağırlaşan sorunlarının gündeme gelmesi için örgütsel çalışma başlatan, konunun tüm paydaşları, resmi kurumlar ve tiyatrolarla görüşen, süreçte kimi eleştirilere muhatap olmasına rağmen bunlara her zamanki saygılı üslübuyla göğüs geren, malesef ani bir rahatsızlık sonucu aramızdan ayrılan Ragıp Ertuğrul adına, kuruluşuna emek verip faaliyetlerine katıldığı “Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi”ne Özel Ödül verilmesi kararlaştırılmıştır.

https://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/ve-etraf-bir-anda-kararir-42142160