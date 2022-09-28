Dendias’tan Ermenistan’da işbirliği mesajları

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ermenistan’ı ziyaret etti. Mevkidaşı Mirzoyan ile görüşen Dendias, dayanışma mesajları verdi. İki ülke iş birliğini daha üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress’in haberine göre Dendias, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Yerevan’da bulunma sebebinin Ermenistan hükümeti ve halkı ile dayanışma olduğunu belirten Dendias, Dağlık Karabağ konusundaki tutumlarının değişmediğini ifade etti.

Dendias, “Bu bölgede yeni bir gelecek için yeni bir yaklaşım öneren Ermenista’ı Başbakanı Paşinyan’ın cesaretini selamlıyoruz.” dedi. ​​​​​​​

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da sorunların bölgede barış ve istikrarı, barışçıl müzakereler yoluyla tesis etme taahhüdünü teyit ettiklerini bildirdi.

Ermenistan’a ve Ermeni halkına sürekli desteği nedeniyle Yunanistan ve Yunan hükümetine teşekkür eden Mirzoyan, Ermenistan-Yunanistan-Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki etkin ortaklığın önemli olduğunu dile getirdi.

Dendias Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimle ilgili olarak Yunanistan’ın Yunan adalarına bazı savunma silahları göndermesine Türkiye’nin itiraz ettiğini hatırlattı.=

Dendias “Bu, Yunanistan’ın yükümlülükleri çerçevesinde hareket ettiği ve bu yükümlülüklerin Lozan Anlaşması’ndan kaynaklandığı koşullarda yapılıyor” dedi.

Dendias’a göre, Türkiye şu anda Yunanistan’ı savaş açmakla tehdit ediyor.

Dışişleri Bakanı, Yunanistan’ın hazır olduğunu ve Türkiye ile uluslararası hukuk çerçevesinde yapıcı bir diyalog başlatmak istediğini, kendisini ve haklarını savunmaya da hazır olduğunu vurguladı.

Dendias, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kafkasya’daki gelişmeleri görüşmek üzere Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Paşinyan, bu ziyaretin ikili ortaklığa yeni bir ivme kazandıracağını, üçlü (Ermenistan-Yunanistan-Kıbrıs Cumhuriyeti) formattaki görüşmelerin devam edeceğini kaydetti.

Dendias da ikili ortaklığı yeni bir düzeye çıkarmaya kararlı olduklarını belirtti.

Agos