Antakya Ortodoks Kilisesi’ne Yeni Peder￼￼

Diyakon Pavlus Orduluoğlu’nun “Pederlik Ataması” Pazar Günü Yapılacak.

Geçtiğimiz aylarda Antakya Kürsüsü’nün Baş Diyakonu olarak ataması yapılan Diyakon Pavlus Orduluoğlu’nun “Pederlik Ataması” ise 2 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. Atama Ayini, merkezi Şam’da bulunan Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesi/Meryemiyye Kilisesi’nde yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu ve Kilise Pederlerinden geldi. Açıklamada; “Değerli Cemaat Üyelerimiz. Saygıdeğer Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna’nın bereketi ve eli ile Kilisemizin Diyakonu Pavlus Orduluoğlu’nun Pederlik ataması, 2 Ekim Pazar günü saat 08.30’da Şam’da merkezi bulunan Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesi Merkezi Meryemiyye Kilisesinde yapılacaktır.

Kutsal Ayin, Patrikhanemizin ve Kilisemizin Facebook sayfasından yayınlanacaktır. Kilisemize atanacak olan yeni Pederimize, Rabbimizden sağlıklı uzun bir ömür ve hayırlı hizmetler vermesini cemaatimiz adına temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.

Diyakon Pavlus Orduluoğlu; Meryem Ana’nın Ebedi Hayata İntikalinin anıldığı 15 Ağustos tarihinde Şam’da bulunan Patrikhane Kilisesinde yapılan Bayram Ayininde, Antakya ve Tüm Doğu Kiliseleri Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna’nın eli aracılığı ile Antakya Kürsüsü’nün Baş Diyokonu olarak onurlandırılmıştı. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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