ABD Başpiskoposu’ndan haddini aşan ifadeler!

Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis’in de katıldığı, New York’ta düzenlenen Kıbrıs-Amerikan Örgütleri Federasyonu’nun programında konuşan Elpidophoros, “Kıbrıs’ın kurtuluşu ve birleşik, müreffeh bir Kıbrıs oluşturma hedefimize ulaşana kadar mücadelemizi asla bırakmayacağız” ifadesini kullandı. “Barış” için adada bulunan Türk askerlerinin varlığının “işgal” olduğunu iddia eden Elpidophoros, daha da ileri giderek bunun acilen sonlandırılmasını talep etti, “Tek isteğimiz Kıbrıs’ta adalet ve barışın tesisi. Bu nedenle Türk ordusu, Kıbrıs Adası’nın yarısında sürdürdüğü işgali sonlandırmalı” ifadelerini kullandı.

Başpiskopos, “Bu neticeyi alana kadar çalışmalarımızı durdurmayacağız” dedi. 1967’de İstanbul, Bakırköy’de doğduğu belirtilen ve asıl adı Ioannis Lambriniadis olan Başpiskopos, daha önce de Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesinden endişe duyduğuna ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Buna karşın, restore edilen Trabzon’daki Sümela Manastırı’nda düzenlenen ayine de katılmıştı.

Milliyet Gazetesi