Yahudi tarikatın Meksika’da bir ormanda sakladığı çocuklar İsrail’e gönderildi￼

Raffi Berg

Meksika’da bir ormanın içinde Yahudi bir tarikata ait bir alanda tutulan birçok çocuk ve genç, polis baskınıyla kurtarıldı.

BBC’nin edindiği bilgiye göre baskında, radikal ve kapalı bir tarikat olarak bilinen Lev Tahor grubu hedef alındı. Grup, çocukları kaçırdığı ve zorla alıkoyduğu gerekçesiyle soruşturma altındaydı.

Meksika’da kurtarılan çocuklar ve gençler, İsrail’e götürülerek akrabalarına teslim edildi.

Lev Tahor (Temiz Kalp) tarikatı aşırılık yanlısı aktiviteleri ve üyelerine yönelik sert uygulamalarıyla biliniyor.

Ç﻿ocuk yaşta evliliği teşvik eden, küçük çocuklar bile katı kuralları ihlâl ettiğinde çok sert cezalar veren, kadınlar ve 3 yaşından itibaren tüm kız çocuklarının vücutlarını kapatacak şekilde giyinmesini mecbur kılan bu gruba, bu katı uygulamalar sebebiyle “Yahudi Talibanı” da deniyor.

Soruşturmasını tamamlayan Meksika polisi, Cuma sabahı Chiapas eyaletinin kuzeyindeki Tapachula şehrine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ormanlık alana ulaştı.

O﻿perasyonla bağlantılı bir kaynak, yetişkinlerin çocuklardan ayrılmamak için hayati tehlike yaratacak adımlar atabileceği endişesiyle kapalı alandaki kız ve erkek çocukların gruptaki yetişkinlerden hızla ayrıldığını söyledi.

Meksika polisi, İsrail’den gelen dört kişilik bir gönüllü ekibiyle birlikte çalıştı. Bu ekibin içinde planlama ve operasyonu yürütmeye yardımcı olan eski Mossad ajanları da vardı.

Polis ve İsrailli eski ajanları, iki sene önce, tarikat üyelerinden birisinin ailesi eski bir Mossad ajanına gidip yardım istediğinde, operasyon üzerinde çalışmaya başladı.

T﻿arikat üzerine çalışan ekip, 2014’ten bu yana Guatemala’da olan tarikatı incelemek için Guatemala ve İsrail arasında sık sık seyahat etti. Yerel yetkililer, yerel polis ve Guatemala’dan özel bir dedektifle çalışan ekip, tarikatın 40-50 arasında üyesinin bu yıl Ocak ayında illegal yollarla Meksika’ya geçtiğini tespit etti. Burada da Tapachula etrafındaki ormanlara yerleşen tarikat üyeleri takip edildi.

Tarikatın G﻿uatemala’daki liderleri, 2018’den bu yana kaçırılma olaylarının merkezinde yer aldı. İki çocuğuyla birlikte New York’a giderek tarikatten kaçan bir kadın, 2018’de şehirde yakalanmış ve zorla geri götürülmüştü.

K﻿adın ve çocukları üç hafta sonra Meksika’da bulundu.

Bu olayla ilgili dokuz tarikat üyesi yargılandı. Tarikatın kurucusunun oğlu ve mevcut lider Nachman Helbrans’ın da dahil olduğu dört kişi hapis cezası aldı. Biri hafif bir ceza aldı ve gözaltında geçirdiği süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Birinin davasının Kasım ayında sonuçlanması beklenirken ikisi hâlâ duruşmalarının yapılmasını bekliyor. Bir kişi ise Guatemala’da gözaltında.

L﻿ev Tahor nedir?

Lev Tahor, 1988 yılında İsrail’de Haham Shlomo Helbrans tarafından kuruldu. Helbrans bir süre sonra ABD’ye taşındı ve 1994 yılında insan kaçakçılığı suçlamasıyla hüküm giyerek iki yıl hapis yattı. 2017’de Meksika’da hayatını kaybetti.

Z﻿aman içinde üye sayısı 350’ye çıkan Lev Tahor, son yıllarda her gittikleri ülkede yerel yetkililer tarafından takip altına alınıp ciddi suçlamalarla soruşturma geçirince, sürekli yer değiştirmeye başladı.

Ş﻿u an için İsrail, ABD, Kuzey Makedonya, Fas, Meksika ve Guatemala arasında bölünmüş olan tarikat üyelerinden yaklaşık 80’inin Guatemala’da olduğu biliniyor.

Grup için eski kuralları katı bir şekilde uygulaması anlamında çoğunlukla ultra Ortodoks tanımı yapılsa da, aslında kendi ürettiği yeni katı kurallarını uyguluyor ve grupla ilgili davayı yürüten İsrail mahkemesi tarafından “tehlikeli bir tarikat” olarak niteleniyor.

Liderleri ise gittikleri ülkelerde kanunları ihlâl ettiklerini reddediyor, “inançları için hedef alındıklarını” iddia ediyor.

https://www.bbc.com/turkce/articles/cy9l5j07g9yo