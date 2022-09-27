Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni panikletti: Korkuyoruz!

Yunanistan’ın Ege’de hukuka aykırı olarak adalara zırhlı araç sevk etmesi iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesine neden oldu. Türkiye ABD ve Yunanistan’a nota verdi. Bu gelişmenin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde paniğe neden oldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı İoannis Kasulidis, iki ülke arasında bir çatışma çıkmasından endişe düyduklarını dile getirdi. Bloomberg TV’ye röportaj veren Kasulidis, bu durumun kendilerini doğrudan etkilemesinden korktuklarını söylerken bu hikayedeki en zayıf halka kendileri olacağını belirtti.

TÜRKİYE’DEN NOTA!

Yunanistan’ın hukuka aykırı bir biçimde Ege’deki adalara zırhlı araç sevk ettiği anların ortaya çıkması üzerine Türkiye, Yunanistan’ın Midilli ve Sakız adalarına ABD menşeli zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.

GAYRİ ASKERİ STATÜYÜ SAĞLA: Dışişleri’ne çağrılan Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Hristodulos Lazaris’ten adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayri askeri statüyü ihya etmesi istendi.

ABD’YE NOTA: Türkiye, ABD’ye verdiği protesto notasında, Doğu Ege adalarının statüsüne riayet etmesini ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda tedbir almasını istedi.

Sabah Gazetesi