PARLATİNO Türk Delegasyonu Başkanı Şahin, Arjantin’deki temaslarını değerlendirdi

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PARLATİNO Türk Delegasyonu Başkanı Şahin, sözde Ermeni soykırımı kararını ilk kabul eden ülkelerden olan Arjantin’in parlamentosunda Türkiye’nin tezlerini anlatan ilk Türk milletvekili grubu olduklarını söyledi.

Adem Balta

TBMM Latin Amerikan ve Karayipler Parlamentosu (PARLATİNO) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, geçen hafta Arjantin Parlamentosuna düzenledikleri ziyarete ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Arjantin’de Ermeni diasporasının çok güçlü olduğuna dikkati çeken Şahin, bu durumun Türkiye- Arjantin ilişkilerini ister istemez etkilediğini dile getirdi.

Arjantin’in G-20 ülkeleri arasında ve Latin Amerika ülkeleri içerisinde stratejik bir öneme sahip olduğunu; bu nedenle yaptıkları temasları önemli bulduklarını ifade eden Şahin, Arjantin Parlamentosunun “sözde Ermeni soykırım” iddialarını kabul eden ilk parlamentolardan biri olduğunu hatırlattı. Şahin, şöyle konuştu:

“Sözde Ermeni soykırım kararının dünyada ilk kabul edildiği parlamentolardan biri olan Arjantin Parlamentosu’ndaki Mavi Salon’da Türkiye’nin tezlerini anlattık. Bu ziyaretle Arjantin Parlamentosu’nda sözde Ermeni soykırım iddialarına karşı Türkiye’nin tezlerini anlatan ilk Türk milletvekili grubu olduk. Özellikle Mavi Salon, Arjantin Parlamentosu’nun en önemli salonu. Bütün önemli kararlar bu salonda alınıyor. Sözde Ermeni soykırım kararı da bu salonda alındı. Bu nedenle Mavi Salon’un bizim için de sembolik bir önemi vardı.

Ziyaretimizde ilk defa bir Türk parlamento grubu olarak, aralarında farklı siyasi partilerden senatör ve parlamenterlerin de olduğu Arjantinli dostlarımıza tezlerimizi anlattık. Arjantinli dostlarımıza Türkiye’yi kendi gözleriyle görmeleri, kulaklarıyla dinlemeleri ve kalpleriyle yaklaşmaları gerektiğini söyledik. Diasporanın değil, kendi bakış açılarıyla Türkiye’yi anlamaya çalışmalarını talep ettik.”

Şahin, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında farklı etnik ve dini kimliklere sahip birçok insanın Latin Amerika ülkelerine göç ettiğini, şimdilerde bu nüfusun yaklaşık 20 milyonu bulduğunu söyledi.

Arjantin’de yaklaşık 150 bin Ermeni, 900 bin Müslüman’ın olduğunu; Osmanlı kimliği dolayısıyla etnik din ve kimlik fark etmeksizin göç eden insanlara “El-Turko” denildiğini vurgulayan Şahin, “El-Turko diye nitelendirilen nüfus potansiyeli Türkiye diplomasisi için muhteşem bir zemin sunuyor. Bu varlığı ortak bir lobi hareketine dönüştürmemiz lazım. Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerimiz bu misyonu üstlenebilir.” dedi.

Osmanlı’dan göç eden Ermenilerin gittikleri bölgelerde teşkilatlandığına işaret eden Şahin, “Türkiye olarak ne yazık ki Latin Amerika ülkeleriyle olan ilişkilerimiz biraz geride kalmış. Arjantin’de karşı tezlerimizi anlatacak zeminler kurmada gecikmişiz. Latin Amerika ülkeleri etki alanımızın uzağında kaldığı için Ermeni diasporası orada güçlenerek Türkiye’ye karşı alınan kararlarda etkili oldular.” diye konuştu.

“Arjantin’deki İslam toplumlarına kurumsallaşmayı tavsiye ettik”

Şahin, Türkiye’nin “El-Turko” diye tanımlanan sosyolojik zemin üzerinden bazı adımlar atması gerektiğini, Arjantin’deki Müslüman nüfusun kurumsal bir yapı kazanması; siyaset, ekonomi, sosyal ve kültürel yaşamda daha etkin olması için teşvik edilmesi önerisinde bulundu.

Ermeni diasporasına karşı ortak hareket edilmesi noktasında Azerbaycan ve Pakistan Büyükelçiliklerini de ziyaret ettiklerini dile getiren Şahin, “Ülkede önemli düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldik. 45 milyon nüfuslu Arjantin’de 900 bin Müslüman yaşıyor. Bu nüfus, 150 bin Ermeni kadar etkili olamıyor. Çünkü Müslümanlar halen muhacirlik psikolojisi içerisindeler. Yaptığımız temaslarda ‘Arjantin’e gelen Müslümanlara karşı nasıl iyi bir Ensar oluruz?’ düşüncesi içerisinde olduklarını gördük. Biz bölgedeki Müslüman temsilcilerine, ‘Artık zihinsel dönüşüme ihtiyaç vardır. Nasıl iyi Ensar olabiliriz? sorusunu değil, Nasıl muhacir olmanın önüne geçebiliriz? sorusunu sormamız gerekir’ şeklinde önerilerde bulunduk. Arjantin’deki İslam toplumlarına kurumsallaşmayı tavsiye ettik ” değerlendirmesinde bulundu.

“Arjantin’de Türk dizileri izleniyor”

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın da heyette yer aldığını aktaran Şahin, Arjantin’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya- Ukrayna arasındaki gerilimdeki arabulucu rolü ve tahıl koridorunun açılmasındaki misyonunun takdirle karşılandığını söyledi.

Türk Hava Yollarının daha önce Arjantin’in en önemli spor kulüplerinden biri olan River Plate’in forma sponsoru olduğunu dile getiren Şahin, “Bu nedenle Türkiye’ye karşı bir sempati var. Ayrıca Arjantin televizyonlarında yedi Türk dizisi gösteriliyor. Hatta bu diziler eşler arasında tartışmaya bile neden oluyor. Erkekler futbol maçlarını izlerken, evdeki hanımefendiler ise Türk dizileri izlemek için eşleriyle tartışıyorlar. Böyle sempatik anekdotlar da duyduk. Diriliş Ertuğrul dizisini izledikten sonra İslam’ı araştıranlar bile oluyormuş. Bu diziler Türkiye’nin tanıtımında önemli etkilere sahip.” şeklinde konuştu.

https://www.aa.com.tr/tr/politika/parlatino-turk-delegasyonu-baskani-sahin-arjantindeki-temaslarini-degerlendirdi/2696012