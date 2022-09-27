Kıbrıs Rum yönetimi, kuzeyden gelen göçmen akınına karşı BM’den yardım istedi

Kıbrıs Rum Yönetimi adanın kuzeyinden gelen göçmen akınına karşı Birleşmiş Milletler’den yardım istedi.

İçişleri Bakanı Nikos Nouris geçtiğimiz ağustos ayında sığınma başvurusunda bulunanların sayısının 15 bin 130’u bulduğunu söyledi. Bakan, bu sayının yüzde 94’ünün adayı ikiye bölen tampon bölgeden güney kesime geçtiğini açıkladı.

Nouris bu sayının geçen yıla göre ikiye katlandığına dikkat çekti.

Rum bakan önümüzdeki hafta New York’a giderek BM yetkililerine durumu aktaracağını sözlerine ekledi.

Kıbrıs’ın Avrupa Birliği içinde kişi başına en fazla sığınmacı ağırlayan üye olduğunu ifade eden bakan, Türkiye’yi göçmenleri adaya yönlendirmekle suçladı. Bakan geçen yıl ilk defa Rum kesimine 780 Afgan göçmeninin vardığını açıklamıştı.

Tampon bölgede durum ne?

BM’nin adadaki 58 yıllık barış koruma görevi kapsamında tampon bölgede göçmenleri durdurma gibi bir yetkisinin olmadığını kaydeden Nouris, buna rağmen BM barış gücünün 180 kilometrelik herhangi bir tarafa ait olmayan bölgede tek yetkili olduğunun altını çizdi.

Tampon bölge içinde üç Rum köyünün yerleşik halde bulunduğunu hatırlatan Rum bakan, bu alanlara Kıbrıslı yetkililerin giriş izni ve göçmenleri kontrol yetkisi olmadığından “kör nokta” olarak tanımladı.

Tampon bölge boyunca Rum yönetimine bağlı yetkililer dikenli tel dahil bariyerler ve yüksek teknolojili gözetleme sistemleri kuruyor ve 300 devriye ünitesiyle sınır geçişlerini engellemeye çalışıyor.

Tampon bölge, Türkiye’nin, Kıbrıs adasını Yunanistan’la birleştirmeye yönelik bir darbe girişimi üzerine başlattığı 1974 Barış Harekatı sonrasında oluşturulmuştu.

Göçmenler genellikle adanın kuzeyinde 1983 yılında ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne varıyor. Rum kesiminin AB üyesi olmasından bu yana tampon bölge AB’nin dış sınırı olarak kabul edilmiyor.

Euronews