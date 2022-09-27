Emre Madran Basın Ödülleri sahiplerini buldu

Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri sahiplerini buldu. Gazete Duvar Ankara Temsilcisi Nergis Demirkaya’nın da ödüle değer bulunduğu basın ödüllerinin töreni 3 Ekim’de gerçekleşecek.

ANKARA – TMMOB Mimarlar Odası Ankara şubesi tarafından mimar Emre Madran’ın anısına 2015 yılından beri düzenlenen Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri sahiplerini buldu.

Mimarlar Odası’nın yaptığı açıklamada, “Doğal, tarihi ve kültürel varlıklarının korunması, kent mücadelesi, meslek haklarının savunulması ve toplumcu mimarlık gayreti ile yapmış olduğu çalışmaların toplumla buluşmasını sağlayan, basın alanında; haber yaparak, köşesine taşıyarak, kanalında yayınlayarak yer veren, şubemizle dayanışma gösteren ve halka gerçekleri söylemekten, gazetecilikten vazgeçmeyen basın emekçileri ve gazeteciler Şubemizin basın ödüllerine layık görülmüştür” ifadeleri yer aldı.

Gazete Duvar Ankara Temsilcisi Nergis Demirkaya’nın da “İnternet Haberciliği” dalında ödüle değer bulunduğu basın ödüllerinin töreni 3 Ekim Pazartesi saat 18:30’da Ankara Kalesi Yüksel Erimtan Müzesi’nde gerçekleşecek.

Emre Madran anısına verilen Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri’nin sahipleri şu şekilde:

TV HABERCİLİĞİ DALINDA

ARTI TV: Ankara Temsilcisi Kemal Avcı

• Flash TV: Ankara Temsilcisi, Başkent Gündemi Programı, Fatih Ertürk

• FOX TV: Ankara Haber Müdürü, Engin Yılmaz Çalar Saat Programı, İlker Karagöz

• HALK TV: Ankara Temsilcisi, Özlem Akarsu Çelik

Yeni Bir Sabah Programı, İsmail Küçükkaya

Ana Haber Bülteni, İrfan Değirmenci

Haber Koordinatörü, İnan Demirel

• KRT TV: Haber Koordinatörü, Barış Can

Kent ve Yaşam Programı, Osman Güdü

• TELE 1: Haber Koordinatörü, Serdar Akyön

AJANS HABERCİLİĞİ DALINDA

• ANKA: Genel Yayın Yönetmeni, Göksel Bozkurt

• PİR HABER AJANSI: Genel Yayın Yönetmeni, Veli Haydar Güleç

YAZILI BASIN DALINDA

• AGOS GAZETESİ: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, İşhan Erdinç

• BirGün GAZETESİ: Ankara Haber Müdürü, Nurcan Gökdemir

Köşe Yazarları: Fikri Sağlar, Yakup Kepenek

• CUMHURİYET GAZETESİ: Ankara Haber Müdürü, Erdem Sevgi, Karikatürist, Murat Sayın Köşe Yazarı, Erdal Atabek

• EVRENSEL GAZETESİ: Ankara Temsilcisi, Birkan Bulut

• GAZETE PENCERE: Genel Yayın Yönetmeni, Yavuz Oğhan

• SÖZCÜ GAZETESİ: Ankara Temsilcisi, Saygı Öztürk Muhabir, Erdoğan Süzer Muhabir, Yavuz Alatan Köşe Yazarı, Yekta Güngör Özden

• YENİÇAĞ GAZETESİ: Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı, Orhan Uğuroğlu

ULUSLARARASI BASIN DALINDA

• KKTC Özgür Gazete: Genel Yayın Yönetmeni, Pınar Barut

İNTERNET HABERCİLİĞİ DALINDA

• GAZETE DUVAR: Ankara Temsilcisi, Nergis Demirkaya

• GERÇEK GÜNDEM: Genel Yayın Yönetmeni, Hilmi Hacaloğlu

• İLERİ HABER: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Batuhan Batan

• KISADALGA.NET: Genel Yayın Yönetmeni, Kemal Göktaş

• MEDYAPORT.NET: Genel Yayın Yönetmeni, Sibel Hürtaş

Haber Editörü, Sultan Özer

• SOL HABER PORTALI: Genel Yayın Yönetmeni, Ali Ufuk Arıkan

• T24: Ankara Temsilcisi, Gökçer Tahincioğlu

• YAPI.COM.TR: Yazı İşleri Müdürü, Uğur Doğan

İNTERNET TELEVİZYONU HABERCİLİĞİ DALINDA

• KARANTİNA TV: Kanal Sorumlusu, Recai Aksu

• MEDYASCOPE TV: Ankara Temsilcisi, Hıdır Göktaş

• NOKTA TV: Kanal Sorumlusu, Barış Hacısalihoğlu

RADYO DALINDA

• RADYO SPUTNİK: Akşam Postası Programı, Atilla Güner

YEREL BASIN DALINDA

• ANAYURT GAZETESİ : Muhabir, Demet Aran

• BAŞKENT GAZETESİ : Köşe Yazarı, M. Mahzun Doğan

• ZAFER GAZETESİ : Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, M. Umut Karakülah

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