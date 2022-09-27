Ayk Karakulakyan kimdir? Ayk Karakulakyan kaç yaşında, nereli?￼

Ünlü oyuncu Emine Ün, Ayk Karakulakyan ile aşk yaşamaya başladı. Emine Ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Ayk Karakulakyan’ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Ayk Karakulakyan kimdir? Ayk Karakulakyan kaç yaşında, nereli?

Oyuncu Emine Ün 2021 nisan ayında Tolga Karakaş ile evliliklerini sonlandırdı. Emine Ün şimdilerde Ayk Karakulakyan ile aşk yaşamaya başladı. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Ayk Karakulakyan’ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Ayk Karakulakyan kimdir? Ayk Karakulakyan nereli? Ayk Karakulakyan kaç yaşında? Detaylar haberimizde…

AYK KARAKULAKYAN KİMDİR?

Ayk Karakulakyan oyuncu Emine Ün ile aşk yaşamaktadır. Kulakyan, iş insanıdır. Instagram’da @ikekara kullanıcı adıyla 1.353 takipçisi bulunmaktadır.

EMİNE ÜN KİMDİR?

Emine Ün 24 Eylül 1977, İstanbul doğumlu Türk oyuncu, manken ve şarkıcıdır.

24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası İbrahim Alkan’dır. Lise eğitimini İstanbul Etiler Lisesinden aldıktan sonra eğitim hayatına devam etmedi. 1992 senesinde Neşe Erberk’in ajansında modellik yapmaya başlayarak modellik için ilk adımını attı. 1994 senesinde Hey Girl dergisinde kapak kızı seçilmiştir. Can Gürzap, Levent Özdilek, Ayla Algan gibi başarılı oyunculardan ders aldı. 2000 senesinde Star TV’de yayınlanan İbrahim Tatlıses ile ‘İmparator’ dizisinde oynadı. 2001 senesinde Star TV’de yayınlanan Aynalı Tahir dizisinde başrol oyuncusu olarak Dalya karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıktı ve ilgiyle seyredildi.

https://www.haberler.com/haberler/ayk-karakulakyan-kimdir-ayk-karakulakyan-kac-15311970-haberi/