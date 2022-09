Aliyev: Düşmanın bir daha başını kaldırmasına izin vermeyeceğiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 27 Eylül Şehitleri Anma Günü kapsamında Karabağ’a gerçekleştirdiği ziyarette, “Düşmanın bir daha başını kaldırmasına izin vermeyeceğiz, bizim için bir daha tehdit oluşturmasına izin vermeyeceğiz. Tehdit oluşturduklarını görürsek hemen harekete geçeceğiz” dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2. Karabağ Savaşı şehitlerini Karabağ’da andı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva 27 Eylül Şehitleri Anma Günü kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli’ye bağlı Karahanbeyli köyünü ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, 27 Eylül Şehitleri Anma Günü vesilesiyle yapılan taş anıta çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu. Aliyev burada yaptığı konuşmada Şehitleri Anma Günü’nde tüm Azerbaycan halkının şehitlerin aziz hatırasını andığını belirtti. ‘Ülkemizin toprak bütünlüğünü yeniden sağladık’ Azerbaycan’ın tüm şehitleri için Allah’tan rahmet dileyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Şehitlerimiz vatan için canlarını feda ettiler. Şehitlerimizle gurur duyuyoruz. Kahraman askerlerimiz ve subaylarımızla gurur duyuyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamını aldık. İntikamımızı savaş alanında aldık. Kendi topraklarımızı düşmandan kurtardık, ülkemizin toprak bütünlüğünü yeniden sağladık” dedi. ‘Zaferimizle gurur duyuyoruz’ 44 günlük 2. Karabağ Savaşı’nın Azerbaycan’ın şanlı tarihine yazıldığını ifade eden Aliyev, “Azerbaycan halkı bütün gücünü seferber etti, bir yumruk gibi birleşti ve düşmanı ana yurdumuzdan kovdu. Bütün Azerbaycan halkı birlik ve irade göstermiştir. Kahraman asker ve subaylarımızın fedakarlıkları ve kahramanlıkları sayesinde bugün işgalden kurtarılmış topraklarda inşa ediyor, üretiyor, şehirlerimizi, köylerimizi restore ediyor ve şanlı zaferimizle de gurur duyuyoruz. Aynı zamanda bu toprakların sahipleri olarak bizler, bu topraklara yeniden hayat vermekten gurur duyuyoruz” diye konuştu. ‘Azerbaycan ordusu, her gün durmadan, yorulmadan kan dökerek, şehitler vererek zafere doğru yürüdü’ Azerbaycan’ın şehitlerinin anısına yapılan taş anıtının Karahanbeyli köyü yakınlarında dikildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Aliyev, “Karahanbeyli köyü ve diğer beş köy, İkinci Karabağ Savaşı’nın ilk gününde kurtarıldı. Savaşın ilk gününde Karahanbeyli, Garvand, Horadiz köyü, Yukarı Abdurrahmanlı, Fuzuli ilinin köyleri, Cebrayil ilinin köyleri kurtarıldı. İlk şehitleri tam olarak burada, bu yerde verdik. Düşmanın siperi bu anıtın yanındaydı. Bu yönde 5-6 savunma hattı vardı. Bir Azerbaycan askeri, bir Azerbaycan subayı bu savunma hattını ve sonraki savunma hatlarını kırmak için ölüme gidiyordu. Kelimenin tam anlamıyla ölüme gidiyordu, üç renkli bayrağımız Şuşa’da ve o sırada işgal edilen diğer tüm topraklarda dalgalansın diye canını feda ediyordu. Azerbaycan halkının onurunu geri kazanması, adaleti yeniden sağlaması ve insanlarımızı topraklarına geri döndürmesi için canını feda etti. Zaferimiz buradan başladı ve düşmanın ilk savunma hattını aştık” dedi. Aliyev, “44 gün boyunca Azerbaycan ordusu her gün ilerledi. Her gün durmadan, yorulmadan, kan dökerek, şehitler vererek zafere doğru yürüyordu. Bir gün bile durmadı, bir gün bile geri adım atmadı, ileri gitti, düşmanını savaş meydanında kovaladı ve tarihi zaferi kazandı. 44 günde yaklaşık 300 kasaba ve köy düşmandan kurtarıldı. Düşman, kapitülasyon belgesini imzalamak zorunda kaldı ve yenilgisini kabul etti ve o sırada hala işgal altında olan topraklardan çekilmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı. ‘Düşmanın bir daha başını kaldırmasına izin vermeyeceğiz’ Gelecek nesillerin Azerbaycan’ın şanlı tarihiyle her zaman gurur duyacağını belirten Aliyev, “Bu toprakların çocukları olduğumuz için gurur duyuyoruz. Savaş alanında haklarımızı geri kazandığımız, düşmanı mağlup ettiğimiz ve bundan sonra da muzaffer bir millet, muzaffer bir ülke olarak sonsuza kadar yaşayacağımız için gurur duyuyoruz. Bugün şehitlerimizin aziz hatırasını anarak her birimiz kendimize bir kez daha söz vermeli, bağımsızlığımızı sonsuza kadar koruyacağımıza, toprak bütünlüğümüz için sonsuza kadar nöbet tutacağımıza dair yemin etmeliyiz” şeklinde konuştu. “Düşmanın bir daha başını kaldırmasına izin vermeyeceğiz, bizim için bir daha tehdit oluşturmasına izin vermeyeceğiz” diyen Aliyev, “Tehdit oluşturduklarını görürsek hemen harekete geçeceğiz. Eminim buna gerek kalmayacak. Çünkü askeri gücü de dahil olmak üzere ülkemizin artan gücü, bağımsızlığımızın ve rahat yaşamımızın garantörüdür. Şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum, onların aziz hatıralarının Azerbaycan halkının kalbinde sonsuza kadar yaşayacak” ifadelerini kullandı. Yeni Şafak