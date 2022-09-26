On binlerce Hasidik Yahudi uyarılara rağmen Roş Aşana’yı kutlamak için Ukrayna’ya gitti

On binlerce Hasidik Yahudi yıllık dini görevlerini yerine getirmek üzere, Ukrayna’nın Uman kentinde bir araya geldi. Ülkenin orta kesiminde yer alan Uman nispeten savaş cephesinden uzak olsa da, Ukraynalı ve İsrailli yetkililer ibadete katılmak isteyenleri bu yılki ziyaretten vazgeçmesi için çağrı yapıyordu.

Uyarılara rağmen geleneksel siyah kıyafetleri giymiş grupların Uman sokaklarında dolaştığı görüldü.

Uman’a giden gruptan Aaron Allen AFP haber ajansında “Bu Tanrı ile bağ kurabilmek için en önemli gün. Ve burası bunu yapmak için harika” diye konuştu.

Yad Binyamin’den gelen 48 yaşındaki eski doktor Allen ise “Sirenler çalıyordu, ama İsrail’den gelince sirenlere alışık oluyorsunuz, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Kendimizi oldukça güvende hissediyoruz” dedi.

Hasidik Yahudiler her yıl Yahudi yeni yılı Roş Aşana’yı kutlamak üzere Uman’a gidiyor ve burada 1810’da ölen aşırı Ortodoks hareketinin kurucusu Haham Nahman’ın mezarını ziyaret ediyor. Hasidik Yahudiler Haham Nahman’ın mezarını ziyaret edenleri cehennemden kurtarma sözü verdiğine inanıyor.

“Haham Nahman Ukrayna’yı koruyacaktır”

Safed kentinden gelen 48 yaşındaki Yaniv Vakhnin, “Haham Nahman ülkede savaş da olsa, kim onu dinlerse etkilenmeyeceğini söyledi. Nahman bizi tamamen koruyor ve kendimizi güvende hissediyoruz ve bir arada olduğumuz için mutluyuz” diye konuştu.

Vakhnin’in Uman yolculuğu Romanya’ya kadar uçarak ve 15 saat süren otobüs yolculuğu ile toplam 30 saati bulmuş. Vakhnin buraya iki çocuğu ile inancının gücünü teyit etmek için gelmiş. Ziyarete yalnızca erkekler katıldığından evdeki diğer beş çocuğunu getirmemiş.

“Biz burada Tanrı’ya dua edeceğiz ve umarız Ukrayna zarar görmez ve savaşı kazanır. Haham Nahman burada gömülü olduğundan Ukrayna korunacaktır” diyen Vakhnin mezarın çevresindeki duvar ve sütunlara dayanarak dua okuyan diğer ziyaretçilere katıldı.

Zelenskiy’den Roş Aşana mesajı

Bu yıl 25-27 Eylül tarihlerine denk gelen ziyaret dolayısıyla polis mezarın çevresinde ibadet için alan ayırıyor, kimlik kontrolü yaparak yalnızca kent sakinleri ve ibadet edenlerin girişine izin veriyor. Ziyaret süresince kentte, havai fişek ve silah alkol satışları durduruluyor, ayrıca gece 23:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy günlük halka hitap konuşmasında Roş Aşana dolayısıyla Ukraynalı Yahudi toplumunun ve dünyadaki bütün Yahudilerin gününü kutladığını belirterek “Bütün zafer dualarınız, Ukrayna için barış dualarınız kabul olsun” dedi.

Birleşik Yahudi Topluluğu’nun Ukrayna kolu Uman’a 23 binden fazla ziyaretçinin ulaştığını duyurdu. Saldırılardan çekinen Ukrayna emniyet güçleri ise festival sona erene kadar katılımcı sayısını açıklamayacaklarını belirtti.

Ukrayna’nın Eylül 2020’de Covid-19 pandemisi dolayısıyla giriş izni vermemesi üzerine binlerce Hasidik Yahudi Belarus sınırında mahsur kalmıştı.

Savaşın ilk haftalarında Rus füzelerinin hedefi olan Uman’da geçen ay da bir sivil bölgeye düşen bir Rus füzesi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Euronews