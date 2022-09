Nancy Pelosi’nin gözyaşları, İran’ın zırvalaması

Bülent Akarcalı – ABD, Temsilciler Meclisi yani Parlamento Başkanı Bayan Nancy Pelosi, Ermenistan’ı ziyaret ederek yaptığı siyasi gösterisini göz yaşlarını da kullanarak başarıyla yerine getirdi. Gelecek seçimler için çoğunluğu Kaliforniya’da yaşayan Ermeni oylarını garantiledi. O göz yaşlarına bürünmüş hüzünlü yüzünü gösteren afişler seçim kampanyasında çok işe yarayacak. Başkan Biden’ın 80 yaşında olduğu ülkede Bayan Pelosi de 82 yaşında. 16 Mart 1968’de Amerikan askerleri, My Lai, My Khe ve Son My adlı 3 Vietnam köyünü eş zamanlı basıp, kundaktaki bebekten en yaşlısına kadar 1300 kişiyi katlettiklerinde 28 yaşındaydı. Gençti tam ağlayacak yaştaydı ama ağlamadı. 2. Dünya savaşında 2 milyon ton bomba kullanan ülkesinin, Vietnam’da 7 milyon ton bomba kullandığını öğrendiğinde de ağlamadı. Bombalar dışında, kullandığı 3 milyon ton portakal gazının etkisiyle 400 bin insanın öldüğünü, 500 bin çocuğun engelli olarak dünyaya geldiğini öğrendiğinde de ağlamadı. 25-26 Şubat 1992 gecesi, Ermeni ordusu Hocalı’da, Kıbrıslı Rumların 1963 de yaptığı gibi, kundaktaki bebekten en yaşlısına kadar 106’sı kadın, 83’ü çocuk, 613 kişiyi katlettiklerinde olgunlaşmıştı 52 yaşındaydı. O zaman da ağlamadı. 2003’te Irak’ta bir milyondan fazla sivil katledilirken, 63 yaşındaydı, yine ağlamadı. 82 yaşında Erivan da ağladı. Gel de bunun samimiyetine inan. İran’ın zırvalıkları İran-Irak savaşının yıl dönümünde konuşma yapan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin Azerbaycan ile Ermenistan hakkında, “Bölgede sınırların değiştirilmesine karşı sessiz kalmayacağız. Her iki ülkeye de tavsiyemiz sorunlarını diyalog yoluyla çözmeleridir” beyanatını ilk okuyuşta istikrar içeren dengeli bir yaklaşım sanabilirsiniz. Ancak İran’ın Karabağ’ın Ermenistan tarafından işgalinden bu yana açık seçik ve sürekli Ermenistan’dan yana tavır almış olduğunu bilindiğinde bu beyanatın esas amacının Azerbaycan’a göz dağı vermek olduğu aşikardır. Kaldı ki buna benzer söylemlere son zamanlarda sık sık rastlamaktayız. İran Meclisi Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanvekili Hüseyin İbrahimi, ‘İran ordusunun Malatya’daki NATO füze kalkanı sistemini etkisizleştirmek için gerekli hazırlıkları yaptığını’ belirterek, “Türkiye’deki füze kalkan sisteminin hedef almak hakkımızdır” demekten çekinmiyor. Dini lider Ali Hamaney’in danışmanı Ali Ekber Velayeti “İzinsiz ve davetsiz Suriye’ye girenler ya kendileri çıkar ya da Suriye halk onları çıkarır” derken İran’ın oralarda neler yaptığını unutmuş görünüyor. Devrim muhafızları genel komutanı olan zat ise daha hızlı; “Gazı vermeyelim, Turani koridorunun kurulmasını durduralım” laflarını yumurtluyor. İran’ın garabetini en iyi şu tanımlar sanıyorum: Rejimin adı İslam Cumhuriyeti, husumet duydukları ülkeler ise Müslüman. Bela arayan köpek cami duvarına işermiş!!!! Milliyet Gazetesi