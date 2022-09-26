MİT’in KCK operasyonu: Ermenistan’dan açıklama

23 Eylül Cuma günü Anadolu Ajansı iki PKK/KCK üyesinin sınır hattında düzenlenen operasyonla yakalanıp Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Söz konusu iki kişiyi Ermenistan’ın Türkiye’ye iade ettiği öne sürüldü. Ermenistan resmi makamları iddiayı yalanlıyor.

Anadolu Ajansı 23 Eylül’de şu haberi yayınladı: “Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma” suçundan kımızı bültenle aranan “Lehenk” kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren “Alişer” kod adlı Hüseyin Yıldırım, MİT tarafından sınır hattında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi”Gelişmenin ardından bazı haber sitelerinde söz konusu iki kişinin Ermenistan tarafından Türkiye’ye iade edildiği öne sürüldü.Ermenistan Adalet Bakanlığı “Hükümlülerin, cezanın geri kalanını çekmek üzere vatandaşı olduğu ülkeye gönderme yetkisine kendisinin sahip olduğunu bildirmektedir. Ancak Kürt asıllı Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım’ın Türkiye’ye nakli Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmemiş, adı geçen kişilerin teslimi veya nakli konusu dahi Adalet Bakanlığı’nda görüşülmemiştir” dendi.Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi ise şu açıklamayı yaptı:”Ulusal Güvenlik Servisi devlet kurumlarının itibarını zedeleyen ve ülkenin dış güvenliğini zedeleyen izin verilmeyen dezenformasyon yayma girişimlerinden kaçınmaya çağırıyor ve tespit yetkisi dahilinde soruşturma faaliyetleri yürüteceği uyarısında bulunuyor. Yalan haber yayanların gerçek maksatları ve gizli maksatları tespit edilecek.”

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