Milano moda haftası çerçevesinde Ermeni tasarımcılar, üzerinde “Stand with Armenia” yazılı tişörtler giyerek podyuma çıktı

“Armenia-Italy Textile Alliance” forumu ve Milano Moda Haftası çerçevesinde, Ermeni tasarımcıların yeni koleksiyonlarının sergisi Visconti Sarayı’nda gerçekleşti.

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı’nın basın açıklamasında yer alan bilgilere göre 8 tasarımcının (Sončess, Faina, RUZANĒ, Ariga Torosian, Nelly Serobyan, LOOM Weaving, Vahan Khachatryan, Kivera Naynomis) sonbahar-kış koleksiyonları sergide sunuldu.

Gösteriden önce Ermeni tasarımcılar, Azerbaycan’ın eylemlerini ve öldürülen Ermeni kadın askerin işkencesini anlatan bir video mesajı sundular. Ardından Ermeni tasarımcılar üzerinde “Stand with Armenia” (Ermenistan’ın yanında dur) yazan tişörtlerle yürüdüler. Kapakların tematik resimlerini Artsakh’lı bir sanatçı olan Liana’ya aittir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/09/26/Milano-Ermeni-moda-Stand-with-Armenia/237623