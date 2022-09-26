Kutsal Toprakları Ziyaret Eden Hristiyanlar, Kazı Çalışmalarına Katılabilir

ABD’den Kutsal Toprakları ziyaret etmeyi planlayan Hristiyanlar, hükümet girişiminin bir parçası olarak Kutsal Kitap’a yönelik kazı çalışmalarına katılabilecek.

Turizm Bakanlığı tarafından Washington İncil Müzesi ve birkaç tur operatörü ile ortaklaşa başlatılan ‘Kutsal Kitap Ülkesini Ortaya Çıkarın’ turu, on gün sürecek ve İsrail’deki tarih uzmanlardan dersler içerecek. Tura katılanlar, antik Celile’nin başkentini keşfetmek ve korumak için araştırmacılarla birlikte çalışabilecek ve Celile kasabası olan Yodfat hakkında bilgi edinebilecek. Katılımcılar ayrıca, İsa’nın öğretilerine kulak vermedikleri için lanetlenen üç kentten biri olan Horazin’de çalışan antropologlara katılabilecek.

Turizm Bakanı Yoel Razbozov, ‘‘Tarihimiz, topraklarımızı seven ve sahip olduğumuz gizli hazineleri kendi elleriyle keşfetmek isteyen birçok turisti kendine çekiyor. Ayrıca Hristiyanlar arasındaki ilişkinin turizm yoluyla güçlendirilmesi ülke ekonomisinin desteklenmesine yardımcı oluyor’’ dedi.

On günlük tur, 17 Nisan 2023’te başlayacak. Tarih, İsrail’in modern bir Yahudi Devleti olarak kuruluşunun 75. yıldönümüne denk geliyor. (Premier Christian)

https://haber.sat7turk.com/kutsal-topraklari-ziyaret-eden-hristiyanlar-kazi-calismalarina-katilabilir/