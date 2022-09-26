Küstah açıklama: Türk askeri derhal Kıbrıs’tan çekilmeli

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros (Ioannis Lambriniadis), “Birleşik Kıbrıs” iddiasını ortaya atarak Türk askerinin derhal adadan çekilmesi gerektiği yönünde küstah ifadeler kullandı.

Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) askeri varlığı, Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros’u (Ioannis Lambriniadis) rahatsız etti. Elpidophoros, yaptığı küstah açıklamada, Türk askerinin Kıbrıs’tan “derhal” çekilmesini istedi.

New York’ta Kıbrıs Amerikan Örgütleri Federasyonu’nun programında konuşan Elpidophoros, şu sözleri sarf etti:

“Kıbrıs’ımızın kurtuluş ve birleşik, müreffeh bir Kıbrıs hedefimize ulaşana kadar mücadelemizi asla bırakmayacağız.”

Kathimeri’nin haberine göre, barış için Ada’ya giden Türk askerinin varlığını “işgal” şeklinde tanımlamaya çalışan Elpidophoros, “Türk birlikleri, Kıbrıs’tan derhal geri çekilmeli” diye konuştu.

Amerika Başpiskoposu, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs’a yönelik ‘saldırgan’ tutumundan kaygı duyuyoruz”ifadesini kullanmıştı.

Elpidophoros, Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesinden endişe duyduğunu da dile getirmişti.

İstanbul’daki patrikliğin başına geçebilir

28 Kasım 1967’de İstanbul Bakırköy’de doğan Ioannis Lambriniadis, geleceğin İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Başpiskoposu olarak gösteriliyor. Dünyanın en güçlü ve etkin Rum Ortodoks Patrikhanesi olan İstanbul Patrikliği, bir Rum Ortodoks Başpiskoposu’nun gelebileceği en yüksek makam.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/kustah-aciklama-turk-askeri-derhal-kibristan-cekilmeli-1693830.html