Küba’da halk LGBT bireylerin evlenmesine imkân tanıyacak yeni bir yasayı onayladı

26 Eylül 2022

Küba’da halk LGBT bireylerin evlenmesine imkân tanıyacak yeni bir yasayı onayladı

Küba’da halk LGBT bireylerin evlenmesine imkân tanıyacak yeni bir aile tasarısının yasalaşmasını referandum ile onayladı.

Ülkenin yaklaşık üçte ikisi referandumda “evet” oyu kullandı.

Oylar hâlâ sayılıyor ancak bu noktada sonucun değişmesi mümkün değil.

Yeni yasaya göre LGBT bireyler için taşıyıcı gebelik ve evlat edinme hakları da tanınacak.

1960 ve 70’li yıllarda eşcinsel insanların çalışma kamplarına gönderildiği Küba için bu çok büyük bir adım.

Ancak oylamaya sunulan yasa tasarısı ülkedeki birçok dini ve muhafazakar grup tarafından eleştirildi.

Hükümet ise yasa değişikliğini destekledi ve Kübalılara referandumda “evet” oyu kullanmaları çağrısında bulundu.

100 sayfalık tasarının son haline getirilmesi için teklif edilen maddeler yerel gruplar aracılığıyla müzakereye açıldı ve aylarca değiştirildi.

Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Pazar günü oy kullandığı sırada yaptığı açıklamada sunulan değişikliğin ülkedeki insanların, ailelerin ve inançların çeşitliliğini temsil ettiğini söyledi.

Diaz-Canel, çoğunluğun evet oyu kullanmasını beklediğini ekledi.

AFP haber ajansına göre Seçim Konseyi Başkanı Alina Balseiro, oyların yüzde 66’sının sayıldığını aktardı.

Balseiro, Pazartesi açıklanan ön sonuçların toplumun büyük bir çoğunluğunun değişimi onayladığına işaret ettiğini söyledi.

Yasal olarak toplumun yüzde 50’sinin yasayı onaylaması gerekiyor.

Genç bir çocuk “yasaya evet” diyen bir pankart tutuyor

Kaynak, Reuters

Söz konusu yasal değişiklikler, Küba’daki LGBT haklarını savunan aktivistlerin uzun süredir yaptığı çalışmaların sonucu.

Komünist adada eşcinselliğe karşı hükümetlerin tutumu yıllar geçtikçe değişti.

Bu değişimin önderlerinden biri ise eski lider Raúl Castro’nun kızı Mariela.

1959 devriminden sonra, Fidel Castro yönetiminin başlarında Küba’da eşcinsel erkek ve kadınlar “yeniden eğitilmek” üzere çalışma kamplarına gönderiliyordu.

Ülkedeki bazı kiliseler ve muhafazakar kuruluşlar yasa değişikliğini eleştirmeye devam ediyor.

Muhalefetin bir kısmı halka referandumda “hayır” oyu kullanması için çağrıda bulundu.

Bazı hükümet karşıtı aktivistler ise yönetimin bu referandum aracılığıyla insan hakları sicilini yenilemeyi hedeflediğini savunuyor.

Son yıllarda ülkede her türlü muhalefete karşı uygulanan baskı buna gerekçe olarak gösteriliyor.

BBC