Kasım’da toplantı

Toplantı yeri Brüksel, tarih Kasım

“Radiolur”, Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı tarafından, sınır belirleme ve sınır güvenliği konularına ilişkin komitenin bir sonraki toplantısının Kasım 2022’de Brüksel’de gerçekleşeceği konusunda bilgilendirildi.

Aynı zamanda Ermenistan ve Azerbaycan’ın, sınır belirlemenin temeli olan haritaları henüz görüşmedikleri kaydedildi.

Hükümet, toprak hakkının yasal dayanağı olan belgelerin uluslararası hukukun temel ilkelerine dayalı olarak kapsamlı bir şekilde incelenmesini önemli görmektedir.

Uzmanlar bir sonraki toplantıdan yüksek beklentilere sahip değiller, bu aşamada varılan herhangi bir anlaşmanın yalnızca büyük ölçekli tırmanma riskini önleme sorununu çözeceğine inanıyorlar.

Yeraskh, Moskova, Brüksel.

Ermenistan ve Azerbaycan komisyonlarının sınır belirleme ve sınır güvenliği konularındaki ilk iki toplantısı tamamlandı, üçüncüsü hala beklemede.

Uzmanlar, toplantıların coğrafyasını çok önemli görmemekte, tarafların birbiriyle uymayan yaklaşımları olduğunu vurgulamaktadır.

Güvenlik Politikaları Araştırma Merkezi uzmanı siyaset bilimci Robert Ğevondyan,

“Ermenistan bir koridora izin veremez.

Artsakh’ın statüsü ile ilgili olarak, Karabağ sorununun artık olmadığı kabul edilemez.

Azerbaycan’ın da kendi kırmızı çizgileri var.

Şu anda jeopolitik durumun patlamalarla dolu olduğunu gördüğümüz sürece, dengesiz, öngörülemez kırmızı çizgiler kalabilir ve aşılabilir.

Nihai anlaşmaya varmak için bir fırsat vermeyecekler”,- demektedir.

Paşinyan-Aliev-Charles Michel üçlü toplantısının ardından, bu yılın Mayıs ayında Ermenistan ve Azerbaycan sınır çizme ve sınır güvenliği ile ilgili ikili komisyonu kuruldu.

Komisyona her iki ülkenin başbakan yardımcıları başkanlık ediyor.

Mher Grigoryan ve Shahin Mustafayev arasındaki ilk görüşme Yeraskh yakınlarındaki bölgede yapıldı.

İkinci görüşme yaklaşık bir ay önce, 30 Ağustos’taydı, Ermenistan’ı Artsakh’a bağlayan Berdzor yolundaki trafiğin, Azerbaycan’ın isteği ile, planlanandan önce durdurulduğu gündü.

Görüşme Moskova’daydı.

Dün Nikol Paşinyan BM kürsüsünden ikili komisyonun oluşum hedeflerini ve hâlihazırda gerçekleşen iki oturumu hatırlattı.

“Geçen yıl komisyonun kurulmasından önce Azerbaycan, Ermenistan topraklarının 40 kilometrekareden fazlasını işgal etti.

Bundan sonra Azerbaycan’ın bahanelerinden biri de onlara göre Ermenistan’ın bir sınır belirleme komisyonu oluşturmayı reddetmesiydi.

Elbette bundan vazgeçmedik, sadece bir sınır güvenlik mekanizmasının oluşturulmasında ısrar etmiştik.”

Ermenistan Başbakanı, uluslararası ortakların sınır komisyonunun çalışmalarının sınır güvenliği için güvenilir bir faktör olacağı yönündeki iddiasını da hatırlattı.

Ancak Azerbaycan, komitenin oluşturulması ve iki oturumun ardından, yeni saldırılarını başlattı.

Siyaset bilimci Robert Ğevondyan, Azerbaycan’ın provokasyonlarını durdurmayacağını düşünüyor.

“Azerbaycan’ın mümkün olan her şekilde tatmin etmeye çalışacağı çıkarları ve ihtiyaçları var.

Komisyonun oluşturulması bir yerde bir şeyleri engellemiş olabilir, ancak genel olarak, bazı komisyonların, bazı anlaşmaların, açıklamaların ve hatta sözleşmelerin, Azerbaycan’ın iştahını kesebileceğini ummak saflık olur.

Azerbaycan baskı uygulamaya devam edecek, Ermenistan’dan her şeyi istemeye devam edecek, ya alamayana, ya da “ağzının burnunun üstüne” alana kadar.”

Ermenistan ve Azerbaycan Sınırlarının Belirlenmesi ve Sınır Güvenliği Komisyonunun bir sonraki ve üçüncü oturumunun Kasım ayında Brüksel’de yapılması planlanıyor.

Ermenistan ve Azerbaycan’ın henüz sınır belirlemenin temeli olan haritaları görüşmedikleri bilgisi gelmektedir.

Uzmanlara göre, Ermeni tarafının adımları açıktır.

Saldırganın eylemlerini uluslararası platformlarda kapsamlı bir şekilde sunmak, uluslararası toplumun desteğini alırken, aynı anda ordu ve güvenlik imkânlarını güçlendirmek.

Ermenistan Kamu Radyosu