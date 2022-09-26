İspanya Büyükelçisi, Soykırım Anıtı’nda

İspanya Krallığı’nın yeni atanan Ermenistan Büyükelçisi, Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti

Resmi bir ziyaret için Ermenistan’a gelen İspanya Krallığı’nın Ermenistan’a yeni atanan Büyükelçisi Marcos Gomez Martinez, 23 Eylül’de İspanya Krallığı Fahri Konsolosu Armine Adamyan eşliğinde Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti.

Konuklara, Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü müze eserleri müdür yardımcısı Lusine Abrahamyan tarafından anıt kompleksinin kuruluş tarihi sunuldu.

Geçen yüzyılın sonunda Azerbaycan hükümeti tarafından Sumgait, Kirovabad (Gandzak), Bakü şehirlerinde düzenlenen katliamlarda ölen Ermenilerin anısına Tsitsernakaberd’de kurulan üç haçkarın tarihi konuklara sunuldu.

Ebedi ateşin yanına çiçekler yerleştirdiler ve Ermeni Soykırımı’nın aziz şehitlerinin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Konuklar ayrıca Lusine Abrahamyan’ın eşliğinde kalıcı ve geçici sergilerle tanıştıkları Ermeni Soykırımı Müzesi’ni de gezdiler.

Ziyaretin sonunda Büyükelçi Marcos Gómez Martínez, anma defterine bir not bıraktı.

Ermenistan Kamu Radyosu