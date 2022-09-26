Hükümet krizinin yaşandığı Irak’ta yeni ittifak kuruldu

Şii Koordinasyon Çerçevesi içinde yer alan Ulusal Hikmet Akımı (Şii) Basın Sözcüsü Fadi eş-Şammari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koordinasyon Çerçevesi ile Sünnileri temsil eden Egemenlik Koalisyonu ve Azim Koalisyonu, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Hristiyanları temsilen de Babiliyyun Koalisyonunun yer aldığı “Devleti Yönetme İttifakı”nın kurulduğunu açıkladı.

Şammari, bu ittifakta yer alan bileşenlerin ortak siyasi anlaşma imzaladığını da belirtti.

Bu ittifakın başbakan adayının Koordinasyon Çerçevesi üyesi ve eski Çalışma Bakanı Muhammed Şiya es-Sudani olduğu biliniyor.

İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi’nde Kanun Devleti Kaolisyonu ile Fetih Koalisyonu, Sadikun Grubu, Ulusal Güçler Birliği Koalisyonu ve diğer Şii siyasi gruplar yer alıyor.

SADR VE TÜRKMENLER İTTİFAKTA YOK

İran’a mesafeli milliyetçi Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr ve Türkmenler ise oluşturulan ittifakta yer almadı.

Şii Koordinasyon Çerçevesi liderleri hükümeti kurmaya yeter sayıya ulaşsalar bile bunu Sadr hareketinin desteğini almadan yapmayacaklarını duyurmuştu.

Yaklaşık 2 aydır toplanamayan meclisin bu hafta içerisinde toplanarak, cumhurbaşkanını seçmesi bekleniyor.

Yeni cumhurbaşkanı da başbakan adayına hükümeti kurma görevi verecek.

Irak’ta 10 Ekim’de yapılan genel seçimlerin üzerinden 11 ay geçse de henüz bir hükümet kurulamadı.

Sadr yanlıları Şii liderin siyaseten mekli olduğunu açıklamasının ardından Irak Meclisi’ni işgal etmişti. Eylemlerde 30’dan fazla kişi ölmüş, yüzlercesi yaralanmış, Sadr’ın çağrısıyla işgale ve oturma eylemlerine son verilmişti.

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