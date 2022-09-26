Hindistan tarafının tutumu

Mirzoyan, uluslararası platformlarda Ermenistan ile ilgili konularda Hindistan tarafının tutumlarını takdirle karşıladı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 24 Eylül’de New York’taki BM Genel Kurulu’nun 77. oturumu çerçevesinde Hindistan Dışişleri Bakanı Subramanyam Jaishankar ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Mirzoyan, meslektaşına Ermenistan’ın egemen topraklarında Azerbaycan’ın başlattığı geniş çaplı saldırganlığın sonuçlarını sundu.

Ararat Mirzoyan, uluslararası ortaklar tarafından Azerbaycan’a yönelik açıklamalara ve yeni saldırıların önlenmesi için etkili adımların uygulanmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bu bağlamda özellikle Hindistan’ın BM Güvenlik Konseyi’nin acil toplantılarında ifade ettiği pozisyonu vurguladı.

Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri ve Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin konular da ele alındı.

Ararat Mirzoyan ve Subramanyam Jaishankar, Ermeni-Hint ilişkilerinin gelişimi ile ilgili konulara değindiler.

Ermenistan’ın dış politika dairesi başkanı, Hindistan tarafının Ermenistan ile ilgili konularda uluslararası platformlarda dile getirdiği tutumları çok takdir etti.

Aynı gün, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Hindistan Dışişleri Bakanı’nın davetlisi olarak Hindistan’ın bağımsızlığının 75. yıldönümünde, Hindistan-BM işbirliğine adanmış etkinliğe katıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu