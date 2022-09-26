Ermenistan’dan 2 PKK’linin Türkiye’ye teslim edilmesine ilişkin açıklama

Haber Merkezi – Ermenistan Ulusal İstihbarat Servisi ve Adalet Bakanlığı 2 PKK üyesinin Türkiye teslim edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

PKK’nin askeri kanatı HPG, 25 Eylül’de yaptığı açıklamada Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım isimli 2 üyelerinin Ermenistan tarafından Türkiye’ye teslim edildiğini duyurdu.

Ermenistan’ın ilk kez Türkiye’ye 2 kişiyi teslim etmesi iki ülke arasındaki normalleşme sürecinde Erivan’ın Ankara’ya bir jesti olarak değerlendirildi.

Teslim edilme olayı ardından Erivan hükümeti muhalif partilerin eleştirisinin hedefi oldu. Sosyal medya üzerinden bir çok kişi Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi ve hükümetini Kürtler konusunda Türkiye ile anlaşmaya varmakla suçladı.

Muhalefet milletvekili Gegham Manukyan sosyal medya hesabı üzerinde, Ermenistan’ın iki PKK üyesinin teslim edilmesini eleştirdi ve “Kürt kardeşlerimden özür diliyorum” dedi. Manukyan’a göre iade, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi (SNB) ile Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) arasındaki işbirliği çerçevesinde gerçekleşti.

Gegham Manukyan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 6 Ekim tarihinde Prag’da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öncesi 2 PKK’liyi “hediye” ettiğini ileri sürdü.

Ermenistan istihbaratı ve adalet bakanlığından açıklama

Ulusal Güvenlik Servisi (SNB) ve Ermenistan Adalet Bakanlığı, Kürtlerin Türkiye’ye iadesine katılımlarını yalanladı. Aynı zamanda, SNB teslim edilmenin “bir ceza davası çerçevesinde” yapıldığını bildirdi.

Ulusal Güvenlik Servisi’nin 25 Eylül’de resmi internet sayfasında yaptığı açıklamada “Kürt uyruklu Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım’ın çeşitli kitle iletişim araçları aracılığıyla sosyo-politik faaliyetler yürüten bazı kişiler tarafından Türkiye’ye iade edilmesine ilişkin Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nı mesnetsiz ve açık eleştirilerini dikkate alarak, sizi bilgilendiririz. Ortalıkta dolaşan yalan haberlerin gerçekle örtüşmediği gibi hukuki bir dayanağı da yoktur. Ceza davası kapsamında hüküm giymiş kişilerin teslim edilme sürecinin SNB’nin yetkileri dışında olduğu bildiriliyoruz. Ulusal Güvenlik Servisi, devlet kurumlarının itibarını zedeleyen ve ülkenin dış güvenliğini baltalayan dezenformasyon yayma uygulamasından kaçınmaya çağırıyor ve uyarıyor.” denildi.

Ermenistan istihbarat servisinin açıklaması ardından bir açıklama da Adalet Bakanlığından geldi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada “Devlet Güvenlik Teşkilatı’nın yayınladığı mesaja ek olarak, Adalet Bakanlığı’nın hükümlüyü cezanın geri kalanını çekmek üzere vatandaşı olduğu ülkeye gönderme yetkisine sahip olduğunu bildiririz. Ancak Adalet Bakanlığı, milliyetleri itibariyle internette yaygın olarak bulunan Kürtler olan Atila Çiçek ve Hüseyin Yıldırım’ı Türkiye’ye göndermedi” ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

25 Eylül’de PKK’nin askeri kolu HPG yaptığı açıklamada 2 üyelerinin Ermenistan tarafından Türkiye’ye teslim edildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2021 yılı Ağustos ayında Leheng ve Alişer yoldaşlarımız Ermenistan sınırına yakın bir yerde görevleri başındayken Ermenistan devletinin güçleriyle karşı karşıya gelmişlerdir. Olumsuz bir durumun yaşanmaması için arkadaşlarımız sağduyulu yaklaşmış, ancak gözaltına alınıp tutuklanmışlardır. Haklarında dava açılan arkadaşlarımız hukuki yoldan mücadele etmiş ve 23 Şubat 2022 tarihinde çıkarıldıkları Ermenistan Temyiz Mahkemesi’nde haklarında serbest bırakılma kararı alınmıştır. Uluslararası hukuka ve Ermenistan devletinin yasalarına göre serbest bırakılması gereken arkadaşlarımız, Ermenistan istihbaratı tarafından kaçırılarak alıkonulmuştur. Yapılan girişimler sonucunda serbest bırakılacağına dair söz verilmesine rağmen, Leheng ve Alişer arkadaşlarımız yaklaşık bir ay önce Ermenistan devleti tarafından Türk devletine teslim edilmişlerdir.”

datalex.am adli bilgi sisteminde yayınlanan bilgilere göre , PKK üyesi Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım 2021 yılında Ermenistan’a “yasadışı yollar”dan geçtikleri “silah ve mühimmat kaçakçılığı” yaptıkları gerekçesiyle Syunik Bölgesi Asliye Mahkemesi Ocak 2022’de 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra İstinaf Mahkemesi, her iki PKK üyesinin de hapis cezalarını indirdi ve yerine 3 yıllık deneme süresi olan ertelenmiş cezalar verdi.

Anadolu Ajansı, kamuoyuna duyurduğu haberde Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) HPG’li Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım’ı sınırdaki operasyonla yakaladığını ve Türkiye’ye getirdiğini bildirdi.

Ancak Türkiye hükümet yetkililerinden olaya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/26092022