Ermenistan 81. sıradan 85. sıraya

İnsani potansiyel gelişme endeksine göre Ermenistan 81. sıradan 85. sıraya düştü.

“LUYS” Vakfı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yayınlanan “İnsan Potansiyeli 2021/2022 raporu” konulu çalışmaları inceledi.

Rapora göre:

• 2019’a kıyasla 2021’de Ermenistan konumunda bir düşüş kaydederek 81. sıradan 85. sıraya indi.

Buna rağmen Ermenistan, “insani gelişme potansiyeli yüksek” ülkeler grubuna dâhil olmaya devam ediyor.

• Ermenistan’da bir gerileme kaydedildi: İnsani potansiyel gelişme endeksi değeri 2019’da 0,778’den 2021’de 0,759’a düştü.

Düşüş, sağlık ve yaşam standardı bileşenlerinden kaynaklanmaktadır: yaşam beklentisi 3,1 yıl azalmış ve kişi başına gayri safi milli gelir %5,3 eksilmiştir.

Bu göstergeye göre Ermenistan, bölgedeki 5 ülke arasında sadece Azerbaycan’ı geçerek sondan bir önceki ülkedir.

• Gayri safi milli gelir açısından Ermenistan, kendi grubundaki ülkelerin ortalamasının %13,2, dünya ortalamasının ise %21,5 gerisindedir.

Bu gösterge açısından Ermenistan, sadece komşusu İran’dan daha aşağı değildir.

• Eşitsizlik açısından, insan potansiyeli gelişmişlik endeksine göre Ermenistan, bölgedeki 5 ülke arasında Türkiye ve Gürcistan’dan sonra 3. sırada yer almaktadır.

• Cinsiyet gelişimi endeksine göre Ermenistan bölgede 2. olup, sadece Gürcistan’ın gerisinde kalmaktadır.

• Cinsiyet eşitsizliği endeksine göre Ermenistan bölgenin lideridir.

Dünya insan potansiyeli gelişme endeksine göre Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye’den sonra bölgede 3. sırada yer alıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu