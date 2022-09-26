Dünyada İlk Defa Hristiyanların Ayinlerine Ev Sahipliği Yapan Saint Pierre Kilisesi

Nur YILMAZ

1963 senesinde Papa VI. Paul tarafından Hac yeri ilan edilen ve her sene 29 Haziran’da Katolik Kilisesi’nin ayin düzenlediği kilise St. Pierre (Aziz Petrus) Kilisesi, Ortodoks ve Protestanlık mezheplerine ayrışmadan önce ki ilk kilise olma özelliğine sahiptir. Doğal bir mağara olan ancak eklemeler yapılan ve böylece kiliseye dönüştürülen Saint Pierre Kilisesi’ne ait tüm detaylar şimdi sizlerle…

Saint Pierre Kilisesi’nin Tarihçesi

Saint Pierre diğer ismi ile Aziz Petrus’un Hz İsa’nın 12 havarisinden biri olduğuna dair bir inanç mevcuttur. Bu 12 kişi arasından bir isim ön plana çıkmaktaydı ve bu kişi Hz. İsa’nın en güvendiği öğrencisi olduğu söylenen Aziz Petrus’a bir görev vermiştir. Hristiyanlığı yayma görevini Aziz Petrus’a vermiş ve kiliseye onun isminin verilmesini istemiştir. Kurulan bu alanda Aziz Petrus, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmeden önce devrettiği görevi yapmak için gizli toplantılar düzenlemiştir. M.S. 29 ve 30 senelerinde Antakya’ya gelmiş ve burada verdiği vaazlar ile Hristiyanlığı yaymaya başlamıştır. Henüz bir ismi olmayan bu dine mensup kişilere bu dönemde Hristiyan denmiştir. İncil’de Resullerin İşleri bölümünde Barnabas’ın Tarsus’a doğru yola çıktığı ve Pavlos’u bulduğu yazmaktadır. Pavlos’u bulmasının ardından Antakya’ya gittiği belirtilmiştir. Hristiyanlar Aziz Petrus bu kilisenin kurucusu ve o bölgedeki Hristiyanların ilk baş papazı olarak kabul görmüştür. Kudüs Müslümanlar için ne anlama geliyor ise Hristiyanlar için de Antakya’nın öyle özel bir yeri bulunmaktadır. Hz. İsa’nın dinine inanarak Hristiyan olan ilk insanlar burada çıkmıştır.

Saint Pierre Kilisesi’nin Mimarisi

Hatay‘da bulunan Habib-i Neccar Dağı’nın oyulması ile yapılan kilise, üzerinde bulunduğu dağın kayalıklarından küçük küçük sular çıkmaktadır. Bu çıkan sular kilisenin içerisindeki bir havuzda yer almaktadır. Bu sular Hristiyanlar tarafından vaftiz suyunun ilk kaynağı kabul edilmiştir. Hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar bu suyu şifa niyeti ile içmektedir. Yüzyıllar boyunca yaşanan depremler ve neden olduğu hasarlardan dolayı su azalmıştır.

Saint Pierre Kilisesi Nerededir, Nasıl Gidilir?

Saint Pierre Kilisesi Nerededir?

Hatay‘ın merkez ilçesi olan Antakya’da bulunan Saint Pierre Kilisesi, Reyhanlıyolunun ikinci kilometresindedir. Küçük dalyan mahallesinde yer alan ve Habib-i Neccar Dağı yakınında konumlanan bu kilise Antakya merkeze 3 kilometredir.

Adres: Küçükdalyan, 31010 Antakya/Hatay

Saint Pierre Kilisesi’ne Nasıl Gidilir?

Özel aracınız ile gidecekseniz Cumhuriyet Meydanı’na giderken Atatürk Caddesi istikametinde 1,1 kilometre ilerleyin. Ardından Yavuz Sultan Selim Caddesi yönüne doğru sağa dönün. 1 kilometre daha ilerledikten sonra Reyhanlı yoluna sapın. Senpiyer Caddesi istikametinde sağa dönün ve 400 ila 500 metre arasında ilerleyin. Böylece kiliseye varmış olacaksınız.

Eğer özel aracınız ile değil toplu taşıma ile gidecekseniz kent merkezinden halk otobüsleri hareket etmektedir.

Saint Pierre Kilisesi Giriş Ücreti ve Ziyaret Saatleri

Saint Pierre Kilisesi Giriş ÜcretiGiriş ücreti 65 TL.Müze kart geçerli.Saint Pierre Kilisesi Ziyaret SaatleriAçılış Saati: 08:00Kapanış Saati: 19:00Gişe Kapanış Saati: 18:30

Saint Pierre Kilisesi Gezgin Yorumları

‘Ulaşımı kolay park yeri mevcut. Biraz rampa bir çıkışı var. Girişte müze kart geçerli. Müze kart yok ise 50 tl ile alınabiliniyor. Kilisenin hikayesini rehber eşliğinde dinlemedikçe veya bilgi sahibi olunmadan gidilmesi halinde çok büyük bir mimari eser değil. Gitmişken görüşmüş olmak için görülebilecek bir yapı. ( hikâyesini öğrenirseniz ayrı bir anlam kazanıyor ) gezmek 15 dakikanızı alır. Hususi görmek için gidilecek bir yapı değil gitmişken uğranabilinecek bir yer.”Ulaşımı gayet rahat ve müze kart geçiyor. Kiliseye varmadan biraz yürümek gerekiyor. Özellikle yaz aylarında ziyaret edeceksiniz sabah erken saatlerde gitmekte fayda var. Güneşin açısından dolayı da fotoğraflarınız çok daha güzel çıkacaktır. Hatay gezi plânınıza mutlaka dahil edin pişman olmazsınız, tavsiye ederim 👍🏻👍🏻👍🏻”Ilk kilise, Bence güzel korunmuş görülmesi gereken bir yer. Keşke daha detayli açıklamalar yapılsaydı.l müze tarafından. Rehberimiz anlattığı için bilgi alabildik fakat kilisenin içerisinde ya da dışında daha detaylı açıklamalar olması daha fazla bilgi almamızı sağlardı. Okumadan ya da rehbersiz gitmemenizi tavsiye ederim.’

‘Hatay merkeze çok uzak olmayan ve müze kart ile girilebilen bu anıt müze zamanında dağın oyularak yapıldığı bir kilise. Dağın içinden gelen su ile vaftiz ayinleri yapılıyormuş. İçeride sunak ve bir heykel bulunmaktadır.”Müze kart geçerli. Ücretsiz otopark var. Biraz yürüyorsunuz. Mutlaka görünmeli. Az da olsa Hatay’ı tepeden görme imkanınız da oluyor.’

Hatay’a Kadar Gelmişken Gezebileceğiniz Yerler

Hatay Arkeoloji Müzesi

Vakıflı Köyü

Harbiye Şelaleleri

İskenderun Deniz Müzesi

Hatay Uzun Çarşı

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi

Cin Kulesi

Saint Simeon Manastırı

Asi Nehri

Titus Tüneli ve Beşikli Mağara

Damlataş Mağarası

Hatay Ulu Camii

Payas Kalesi

Meryem Ana Havuzu

İssos Antik Kenti

Habib – i Neccar Camii

Musa Ağacı

Antakya Sinagogu

Kozkalesi

Kanuni Sultan Süleyman Camii

Erzin İçmeleri ve Kaplıcaları

Belen Geçidi Tabiat Parkı

Soğukoluk Yaylası

https://onedio.com/haber/dunyada-ilk-defa-hristiyanlarin-ayinlerine-ev-sahipligi-yapan-saint-pierre-kilisesi-1095433