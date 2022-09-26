Azerbaycan, fırsat düşkünü

İran ciddi sorunlarla karşı karşıya ve Azerbaycan bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyor.

“Bakü’de, iç sorunlarla iyice meşgul olan İran’ın, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gelişmeleri gerektiği gibi ele almayabileceğine inanıyorlar, ancak gerçekte, Azerbaycan’ın sert açıklamasına önümüzdeki günlerde İran’dan kesinlikle gerekli bir yanıt gelecektir”,- demektedir İran uzmanı Garik Misakyan.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 23 Eylül’de İran’ın üst düzey siyasi ve askeri yetkililerinin bölgedeki sınır değişikliğinin İran için kırmızı bir çizgi olduğu yönündeki son açıklamaları hakkında yorumda bulundu: “30 yıldır İran tarafı, Azerbaycan sınırlarının zorla değiştirilmesine ilişkin herhangi bir tavır açıklamadı.

Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin, iki devletin sınırları meselesi de dahil olmak üzere, dış müdahale olmaksızın çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.”

“Azerbaycan tarafının açıklaması, İran’da oldukça ciddi ve geniş çaplı gösterilerin yaşandığı bir dönemde yapıldı.

Bakü, İran’ın mevcut durumda dış meseleleri ele almak için çok meşgul olduğuna inanıyor.

Öte yandan, Azerbaycan’ın müttefiki Türkiye, onu İran’a karşı kışkırtıyor ve hatta gösterilere katılan bazı gruplara gayri resmi olarak destek sağlıyor.

Bakü, Türkiye’nin bir takım zaferleri kutladığı, dolayısıyla İran’la da karşı karşıya gelebileceği görüşünü oluşturmuştur.

İran’a düşman olan İsrail’in Azerbaycan’ı desteklediğini unutmayalım”,- dedi Misakyan.

Misakyan’ın gözlemine göre, Türkiye ve İran bölgesel rakipler, siyasi ve askeri imkânlara sahip eşit devletler, açıklamalar dışında sadece Güney Kafkasya’da değil, Suriye ve Irak’ta da birbirlerine karşı savaşıyorlar.

Açıklamalar kesinlikle İran ve Türkiye’nin politikalarından vazgeçecekleri anlamına gelmiyor, sadece baskı yapmak için ek diplomatik araçlardır, bu nedenle, Türkiye ve Azerbaycan, İran’daki durumdan yararlanarak, bu ülkeye yönelik söylemlerini sertleştirdi.

Batı basınında dolaşan, İran’da kitlesel gösterilerin devam etmesinin hükümet değişikliğine veya sistemsel değişikliklere yol açabileceği tezini de dikkate alıyorlar”,- dedi Misakyan.

Ona göre İran, diplomatik nüfuzunu güçlendirmek için her zaman askeri imkânlarını kullanmaya çalışıyor.

İran, bölgedeki sınırların değişmesinin kendisi için kabul edilemez olduğunu defalarca vurgulayarak, Azerbaycan’ı dizginlemek için askeri potansiyelini gösteriyor.

Ermenistan Kamu Radyosu