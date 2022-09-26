ABD Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu’ndan hadsiz sözler! ‘Türk askeri derhal Kıbrıs’tan çekilmeli’ymiş

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Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros, Kıbrıs meselesinde garantör ülke statüsünde bulunan Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki askeri varlığından rahatsız oldu. Diğer garantör ülkeler İngiltere ve Yunanistan askeri varlıklarından hiç söz etmeyen Başpiskopos, haddini aşarak barış için Ada’da bulunan askerlerimizin varlığını “işgal” olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM 77. Genel Kurulu’ndaki sözleri sonrası Rum lobileri dünyanın her tarafında harekete geçti. Siyasi isimlerin ardından dini kanaat önderleri de Kıbrıs’ta iki devletli çözüme yanaşmamak için KKTC’nin aleyhinde akla hayala sığmayacak iddia ve talepler dile getirmeye başladı. Bunun son örneği; Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros oldu. Başpiskopos, 1974’teki çıkarmanın ardından KKTC‘nin haklarını savunmak için garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs’ta asker bulunduran Türkiye’den rahatsız olduğunu ve ‘derhal’ Ada’dan çekilmesi gerektiğini söyledi.

“MÜCADELEMİZİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ”

New York’ta Kıbrıs Amerikan Örgütleri Federasyonu’nun programında konuşan Elpidophoros, “Kıbrıs’ımızın kurtuluş ve birleşik, müreffeh bir Kıbrıs hedefimize ulaşana kadar mücadelemizi asla bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.

“HEPİMİZ KIBRIS İÇİN ADALET VE BARIŞ İSTİYORUZ”

Barış için Ada’ya giden Türk askerinin varlığını “işgal” şeklinde tanımlayan Elpidophoros, Kıbrıs Adası’ndaki Türk askeri varlığının sona erdirilmesini isteyerek, “Hepimiz Kıbrıs için adalet ve barış istiyoruz. Bu nedenle, Türk askerinin Kıbrıs Adası’nın neredeyse yarısının yasadışı işgalini durdurmasını istemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bu sonuca ulaşana kadar çalışmayı asla bırakamayız” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN SALDIRGAN TUTUMUNDAN KAYGI DUYUYORUZ” DEMİŞTİ

Amerika Başpiskoposu, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs’a yönelik ‘saldırgan’ tutumundan kaygı duyuyoruz” ifadesini kullanmıştı. Elpidophoros, Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesinden endişe duyduğunu da dile getirmişti.

İSTANBUL’DAKİ PATRİKLİĞİN BAŞINA GEÇEBİLİR

28 Kasım 1967’de İstanbul Bakırköy’de doğan Loannis Lambriniadis, geleceğin İstanbul Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Başpiskoposu olarak gösteriliyor. Dünyanın en güçlü ve etkin Rum Ortodoks Patrikhanesi olan İstanbul Patrikliği, bir Rum Ortodoks Başpiskoposu’nun gelebileceği en yüksek makam. Fener Rum Patrikliği’nin başında şu anda Bartholomeos bulunuyor.

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/913509.aspx