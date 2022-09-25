TL düştü, İranlılar Van’a akın etti

Düşük TL etkisiyle komşu ülkelerden turizm amaçlı gelen yabancı sayısı artıyor. İranlılar Van’a büyük ilgi gösterirken, kentteki otellerin de dolduğu bildirildi

Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle komşu ülkelerden turist akını sürüyor. İranlı turistler Van’a akın ederken kentin ziyaretçi sayısı pandemi öncesi dönemi yakaladı.

İran’ın yanı sıra Irak, Ermenistan gibi komşu ülkelerden çok sayıda turistin geldiği Van’da turizm hareketliliği yaşanıyor. Büyük bölümünü İranlıların oluşturduğu binlerce turist, gündüzleri kentin turistik yerlerini geziyor, akşam saatlerinde de alışveriş yapıp eğlence mekanlarında zaman geçiriyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu 2022’nin Van turizmi için önemli bir yıl olduğunu söyledi. Kentin kültürel ve doğal zenginliklerinin her geçen yıl daha çok ilgi gördüğünü anlatan Uslu, “Özellikle İranlı ziyaretçilerin yılbaşından itibaren aralıksız bir şekilde kente yoğun ilgi göstermeleri çok kıymetli. Pandemi sonrası Van’ın, 2018’de yakaladığı ziyaretçi sayısını geçtiğini görmekteyiz. Sadece İran değil, Irak, Ermenistan gibi komşu ülkelerden de ziyaretçi yoğunluğu gözlemleniyor.” dedi.

“Oteller doldu”

Otellerin tamamen dolduğunu belirten Uslu, şunları kaydetti:

“Sadece konaklama sektörü değil taşıma, acente, yeme içme ve alışveriş sektörlerinde de bu dönemde yüzlerin güldüğünü görüyoruz. Biz Vanlılara düşen bu doluluk oranını sürekli hale getirmek, ziyaretçilerin olumsuz durumlar yaşamadan ilimizden ayrılmalarını sağlamaktır. Unutmamak gerekir ki turizmin sürekliliği, ziyaretçilerin memnuniyeti ölçüsünde gerçekleşir. Kültür ve Turizm Bakanımızın 2023 yılı hedeflerinde gösterdiği büyük pastadan payımızı alabilmemiz için şimdiden çalışmamız gerekiyor. Bu bağlamda ziyaretçilerin konaklama gün sayısını artırmak için farklı destinasyon noktaları oluşturmak düşüncesiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz öncülüğünde ve paydaşlarla beraber çalışmalar yürütmekteyiz.”

“Kapının 24 saat esasına dayalı çalışması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva ise kentte yoğun bir turizm hareketliğinin yaşandığını söyledi.

Yılbaşından 20 Eylül’e kadar 320 bin civarında İranlı turistin Kapıköy Sınır Kapısı’ndan kente giriş yaptığını ifade eden Takva, “Kentte büyük bir memnuniyet olduğunu gözlemliyoruz. Bu hareketlilik özellikle yeme içme sektörü, konaklama ve tekstil sektörünü doğrudan etkiliyor. Bunun yanında bütün sektörler de dolaylı olarak bundan etkileniyor. Kapının 24 saat esasına dayalı çalışması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

“Turistler Van’dan diğer turizm bölgelerine geçiyor”

Takva, şunları kaydetti:

“Gelen turistler sadece Van’da konaklamıyor, Van’ın maksimum yatak kapasitesi 15 bin civarında. Kente gelen 320 bin insanın şehrimizi bir geçiş bölgesi gibi kullanarak turizm bölgelerine gittiğini biliyoruz. Kentimiz bu anlamda tamamen turizme hizmet eden bir şehir oldu. Farsça kurslarının açılması için çalışmalar yürütüyoruz.

Daha önce iki kurs açmıştık. Bu insanların harcama tutarlarına baktığımız zaman sadece bu dönem 1,5 milyar lira civarında bir katma değer oluştu. Yaklaşık üç aydır konaklama sektöründe yüzde 100 doluluk oranı var. Kasımın sonunda kadar doluluk devam edecek. Kuzey Irak, Azerbaycan ve Ermenistan’dan da son dönemlerde turist akışı söz konusu. Bu ülkelerde de turistleri çekecek faaliyetler yürütüyoruz.” (AA)

T24