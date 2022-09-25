Papa Francis’ten İtalyanlara ‘daha fazla çocuk yapın’ mesajı

İtalyanlar erken genel seçimde oy kullanmak için sandık başına giderken, Katolik dünyasının ruhani lideri seçim kampanyasının en hassas iki konusu hakkında mesajlar verdi.

Kilise kongresi toplantısını kapatmak üzere ülkenin güneyindeki Matera kentine giden Papa Francis İtalyanlar’dan daha fazla çocuk yapmalarını istedi. Papa burada düzenlenen pazar ayinin ardından “İtalya’dan şunu istiyorum: Daha fazla doğum, daha fazla çocuk” diye konuştu.

Papa dünyada en az doğum oranına sahip ülkelerden biri olan İtalya’daki bu durum için sık sık “demografik kış” terimini kullanıyor.

Papa Francis daha önce de bu konuyla ilgili “Çocuk yerine evcil hayvan sahibi olmak bizi insanlığımızdan uzaklaştırıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Ruhani lider, İtalya’nın en önemli toplumsal sorunlarından biri olan göçmenlikle ilgili de mesaj verdi. Seçimle aynı güne denk gelen Katolik Kilisesi’nin Dünya Göçmenler ve Sığınmacılar Günü’nde Papa Francis “Göçmenler hoş karşılanmalı, onlara refakat edilmeli, yüceltilmeli ve uyumlaştırılmalı” diye konuştu.

Francis “Tanrı’nın planı” gereğince insan kaçakçılarının kurbanı olan göçmen ve mültecilerin barış ve onurla yaşadığı ve “daha kapsayıcı ve kardeşlikle dolu bir gelecek çağrısında bulundu.

Seçim kampanyasında çocuk ve göçmenlik

Kamuoyu yoklamalarına göre sandık başındaki İtalyan halkının II. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk defa adı faşizmle anılan bir partiyi iktidara getirmesi bekleniyor.

Aşırı sağ Kardeşler Partisi lideri Giorgia Meloni “Tanrı, aile ve vatan” üçlüsünü öne çıkardığı seçim kampanyasında İtalya’nın demografik gidişini tersine çevirmek için çağrıda bulunarak çiftlerin daha fazla çocuk sahibi olabilmesi için daha büyük mali teşvikler getirmeyi vaat ediyordu.

Seçim kampanyasındaki bir diğer önemli konu olan göçmenler sorununa karşı Meloni ve merkez sağ ittifakı Libya merkezli kaçakçılar tarafından İtalya’ya getirilen göçmenlere karşı daha sert önlemler almayı taahhüt etti.

Merkez sol Demokratik Parti ise yeni gelenlerin çocuklarının vatandaşlığa daha kolay geçebilmesi için bir yol bulunması gerektiğini savundu.

Euronews