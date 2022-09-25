Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu Elazığ’daki afişler üzerinden hedef aldı

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Erzurum’da konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu Elazığ’daki afişler üzerinden hedef alarak, “Kılıçdaroğlu’nun sözleri hakaret içerikli bir iftiradır. Demirtaş’a şeref madalyası takacağım sözünün yazılı olduğu afişte poz vermesi, ‘barışacağız’ demesi, Türkiye’ye meydan okuma küstahlığıdır” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı açık hava toplantıları kapsamında Erzurum’a giderek İstasyon Meydanı’nda konuştu. Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Elazığ’da AKP’nin ve MHP’nin hazırladığı billboardlar üzerinden hedef alarak, “Geçtiğimiz günlerde Elazığ’a gitti. Gakkoşlar Kılıçdaroğlu’na ders verdi. Kılıçdaroğlu’nun sözleri hakaret içerikli bir iftiradır. Demirtaş’a şeref madalyası takacağım sözünün yazılı olduğu afişte poz vermesi, ‘barışacağız’ demesi, Türkiye’ye meydan okuma küstahlığıdır” dedi. Ekonomi konusunda da mesajlar veren Bahçeli, ‘enflasyonun bugün varsa yarın düşeceğini’ savunarak, “Ancak vatan elden giderse bu ağır sonuç nasıl telafi edilecektir” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şu şekilde: “ADAYIMIZ ERDOĞAN’DIR” “2023’te cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2. yarısına geçmiş olacağız. Terörü bitirmiş, işsizliği yenmiş, üretim, yatırım seferberliği ile yükseldikçe yükselmiş bir ülke gerçeğine ulaşacağız, Türkiye’yi büyülteceğiz. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kılıçdaroğlu, 2 Ağustos’ta Erzurum’a gelerek yalanlarına yenilerini ekledi. Bu ziyaretinde helalleşmek istediğini belirtti. Kılıçdaroğlu önceki konuşmasında, ‘Selahattin Demirtaş’ın Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız’ demişti. Kılıçdaroğlu’nun Erzurum’a gelerek Nutuk’tan bahsetmesine gerek yoktur. KILIÇDAROĞLU’NA İLGİNÇ SORU Bir teröristin bir casusun göğsünde şeref madalyası taşıyacağını düşünen Kılıçdaroğlu’ndan başkası değildir. Demirtaş’ın dışarıya çıkaracağını söyleyen Kılıçdaroğlu bu yetkiyi kimden alıyorsun? Cezaevinde bulunan terör suçlusunu nasıl dışarıya çıkaracaksın. Geçtiğimiz günlerde Elazığ’a gitti. Gakkoşlar Kılıçdaroğlu’na ders verdi. Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’a şeref madalyası takacağım sözü afişe edildi. CHP’li vekilin ve Kılıçdaroğlu’nun dış politika baş danışmanının ‘Türkiye maalesef Azerbaycan’a yardım ediyor’ sözü gözler önüne serildi. Bu pankartların hepsi doğru hatta daha fazlası vardır. Kılıçdaroğlu’nun sözleri hakaret içerikli bir iftiradır. Demirtaş’a şeref madalyası takacağım sözünün yazılı olduğu afişte poz vermesi, ‘barışacağız’ demesi, Türkiye’ye meydan okuma küstahlığıdır. “TÜRKİYE’DE ROBOSKİ DİYE BİR YER YOKTUR” Kılıçdaroğlu, Şırnak Uludere’ye giderek nifak yaydı. Helalleşme maskesi altında mesaj vermek aymazlıktır. Türkiye’de Roboski diye bir yer yoktur. Erzurum’da başka, Uludere’de başkadır. Altılı Masa’nın altı yılan, çıyan kaynamakta, Türk düşmanları zehir kaynatmaktadır. Terörle mücadeleye hayır diyen bunlardır. Mavi Vatan’daki varlığımıza karşı çıkan bunlardır. 1915 olayın iç yüzünü saptırmak tarih suçudur. Zillet ittifakı bunlara da tepkisizdir. Kendileri kimdir ki adayları ne olacaktır. “ENFLASYON BUGÜN VARSA, YARIN DÜŞER” Bekamız tehlikeye girerse yok oluş kaçınılmazdır. Türkiye’nin güvenliği her şeyin önünde ve üstündedir. Ülkemizin geleceğini teslimiyetçiler belirleyemez. Biz milletin ruh kökü olan Cumhur İttifakı’yız. Enflasyon varsa bugün yarın düşer, ancak vatan elden giderse bu ağır sonuç nasıl telafi edilecektir.” BirGün Gazetesi