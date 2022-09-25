Adramytteion Antik Kenti ve Burhaniye’deki temel kazılarında bulunan eserler sergilenecek

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bulunan Adramytteion Antik Kenti kazılarında ve 1950’li yıllarda Ören Mahallesi’nin imarı sırasında temel kazılarında ortaya çıkan tarihi kalıntılar, oluşturulacak “Ören Meydanı Arkeoloji Temalı Park” ve “Bilgi-Sergi Evi”nde sergilenecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Özgen’in bilimsel danışmanlığındaki kazı ekibinin iki yılda hazırladığı temalı park ve sergi evi projeleri ile bölgenin 6 bin yıllık tarihi geleceğe taşınacak.

Özgen, gazetecilere, hazırlanıp ilgili koruma bölge kuruluna sunularak onayı alınan proje kapsamında çevre tanzim projesinin yakın zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesince yapılacağını söyledi.

Roma Dönemi’nde farklı yapıların kalıntıları Ören meydanında gelişigüzel derlenmiş halde olduğunu belirten Özgen, “Buradaki her bir parçanın hikayesi var. Hem Adramytteion’da toprak altında korunagelen yapılar hem de o yerleşim serüveni hakkında bilgi sunuyor. Bunları biz halka dönük anlatımda uygun kaideler üzerinde sabitleyerek iki aks oluşturuyoruz. Ayrıca aydınlatması da gerçekleştirilecek bu aks çevresinde sunumlarıyla sergileyeceğiz” dedi.

Özgen, çevre yüzey araştırmalarından ve daha önce bulunmuş antik parçalar arasında kitabeler ile epigrafik malzemelerin yer aldığını bildirdi.

Yakın merkez durumundaki Pergamon ile Adramytteion arasındaki bir anlaşmayı fazla sayıda satırla aktaran yazıtın da bulunduğunu dile getiren Özgen, “Bu epigrafik malzemenin de dairesel kaide üzerinde sabitlenerek yine halka dönük olarak aktarılacak bir dilde sergilenmesi de söz konusu. Bu iki ana aks ve bir kamusal hafıza mekanı diyoruz” ifadesini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Özgen, iki ayaklı projenin ilk ayağının kısa sürede uygulamaya konulacağını belirtti.

Bunun akabinde Bilgi-Sergi Evi projesinin olduğunu kaydeden Özgen şöyle konuştu:

“Ören meydanına en yakın konumdaki Burhaniye Belediyesi mülkiyetindeki tek yapılı bir misafir evi, arka planına temel üstü uygulamayla Bilgi-Sergi Evi olarak dönüştürülüyor. Bunun kurul süreci devam etmekte. Yakın zamanda sonlanacağını umuyoruz. Bilgi-Sergi Evinin içinde orijinal antik buluntuların birebir yeniden üretilmiş kopyaları bulunacak. 11 yıllık süreç içinde buradaki kazılarda açığa çıkardığımız kültür ürünleri özellikle farklı dönemlere ait çanak çömleklerin yeniden birebir aynı, tıpkı üretimini yaptık. Orijinalinin fotoğrafları ve Roma Dönemi ya da milattan önce 4’üncü, 3’üncü yüzyıl toplu buluntu gruplarının ya da Bizans döneminin farklı teknikteki seramiklerinin yeniden üretimleri sergilenecek.”

Cumhuriyet Gazetesi