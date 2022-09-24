Sanatın ve tarihin buluştuğu köy: Yeniçarohori

Ayvalık’ın bir köyü olan Yeniçarohori, sanat atölyeleri, müzesi ve duvar resimleri ile dikkat çekiyor. Zamanla turistlerin uğrak noktası olan köyde yaşayanlar, köyün dönüşümünden memnun.

Meyra Ulus

BALIKESİR – Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Yeniçarohori (Küçükköy) köyünde 2015 yılında bir araya gelen bir grup sanatçı, zaman içinde köyün sanatla anılmasını sağladı.

Köyde Rum mimarisinin hakim olduğu 400’e yakın taş ev, kilise ve manastırın tarihi yapısı korunarak dönüştürüldü ve yapıların çoğu sanat ve teknoloji atölyeleri haline getirildi.

500 YILLIK KÖY

Yeniçarohori’nin geçmişi 1462 yılına kadar uzanıyor. 1913’de ağırlıklı olarak Rumların yaşadığı bir yerleşim yeriyken, Mübadele Anlaşması’yla Rumların köyü boşaltması, Serez ve Midilli’den gelen göçmenlerin buraya yerleştirilmesiyle Rum nüfusu azaldı. İkinci göç ise 1920’lerde yaşandı. Balkanların çeşitli yerlerinden gelen Boşnakların bu bölgeye yerleştirilmesiyle Yeniçarohorililer Boşnaklar alarak anılmaya başladı.

400’E YAKIN YAPI YENİLENDİ

Yeniçarohori’nin, teknoloji ve sanat köyüne dönüşüm hikayesinin başlangıcı, 2015 yılında bir grup sanatçının buraya yerleşmesi ile oldu. Sanatçıların başlattığı restorasyon işlemleri zamanlar 400’e yakın taş ev, kilise ve manastrı da kapsadı. Bunların çoğu, müze, galeri ve atölye haline getirildi.

Bu kültürel ve fiziksel değişim, köylülerin de hayatını değiştirdi. Bu sayede köylüler hem üretmeye teşvik edildi hem de turizm önemli bir gelir kaynağı haline geldi.

‘SANAT KÖYDE EKOL HALİNE GELDİ’

Köyde yaşayan sanatçılardan Özgür Küçükköy, aksesuar yaparak hayatını idame ettiriyor. Köyde galerilerin açılmasıyla köyün havasının değiştiğini anlatan Küçükköy, sanatın köyde bir ekol haline geldiğini belirtti.

Cam sanatıyla uğraşan Yasin Eren ise köyde kurulan atölyelerden oldukça memnun. Küçük bir atölye kuran Yasin hem cam sanatını üretiyor hem de satıyor. Aslen matematik öğretmeni olan Yasin Eren köyde üretim yaptığı için mutlu olduğunu söylüyor.

Tarihi bir kıraathane değişimin başladığı ilk mekanlardan biri olmuş. Dijital sanat merkezine çevrilen mekanın adı da Kıraarthane oldu. Köyde müzenin yanı sıra Kabbak Evi, Kuca Atölye, Dükkan, Neferi Kurşun Asker Atölyesi gibi el işi atölyeleri de mevcut.

KÖYLÜLER TURİZMDEN GELİR ELDE EDİYOR

Köyde bulunan Kadınlar Sokağı da oldukça renkli. Köyde yaşayan kadınlar, burada yaptıkları el işlerini tezgahlarda satıyor, yöresel yemekleri tanıtıyor. Kadınlar bu şekilde ek gelir elde etmiş oluyor.

Bu kadınlardan biri de Melek Günay. Köyde değişim başladığından beri her yaz stant açtığını söyleyen Günay “Mayıs’ta da Teferic şenliklerimiz var. O zaman çok yoğun ilgi oluyor. Şimdi de ekim ayında zeytin festivalimiz var. Memnunuz” diyor.

Yeniçarohori’de yaşayan gençler de bu durumdan oldukça memnun. O gençlerden biri olan Bahattin Karakaş, “Buradaki geçmişin, sanat ve teknolojiyle harmanlanarak turistik bir köy haline getirilmesi herkesin hoşuna gidiyor” ifadelerini kullanıyor.

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