LOLİTA ASİL’İN MARDİN ÇIKARMASI

Ali Eyüboğlu

Bir sanatçı Londra ve İstanbul’da yaptığı resimlerin sergisini niye Mardin’de açar?

Sanat ve iş dünyasından dostları ve basın mensuplarının da olduğu 35 kişilik bir grubu niye Mardin’e götürür?

30’uncu sanat yılını geride bırakan ve Türkiye’de soyut resmin önemli isimlerinden Lolita Asil yaptı bunu.

Çünkü Lolita Asil, Mardinli Süryani ailesinin üyesi.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisans yapan Asil’in İstanbul ve Londra’da çizdiği eserleri Mardin’de sergilemesinin kendisi için çok önemli ve ayrıcalıklı olduğunu belirten sanatçı, bu konuda şunları söyledi:

“Mardin, kuşaklar boyunca ailemin yaşadığı, büyüdüğü şehir. Ben bu topraklarda doğmasam da, büyümesem de bedenimin, hücrelerimin bu coğrafyayı tanıdığını, hatta beslendiğini düşünüyorum.”

Lolita Asil, bu yüzden Mardin’deki ‘Yer-Yüzü/Gök-Yüzü’ adlı sergisini, bu coğrafyada ve hayatında derin izler bırakan babası Sait Asil ile amcası İbrahim Asil’in anısına gerçekleştirdiğini söyledi.

Bastonu attı, oynadı

2012 yılında İstanbul’da açtığı sergi hakkında iş insanı Leyla Alaton’un uzun bir makale yazdığı Lolita Asil’i Mardin çıkarmasında Prof. Dr. İlber Ortaylı, iş insanı Oya Narin, sanat tarihçisi Nazan Ölçer, yazar Vera Bulgurlu, iş insanları Berrin-Kerim Güzeliş, sanat yönetmeni Annie Pertan, Art-Mim’in sahipleri Semra-Haluk Erdem çifti ve Cemaat Vakıfları Temsilcisi dostları yalnız bırakmadı.

Martı Otel İşletmeleri Yönetim Kurulu ve Türkiye Turizm Yatırımcılar Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, sanatçının Mardin’de sergilediği ‘Sun-Güneş’ adlı eserini satın alıp, koleksiyonuna dahil etti.

Serginin açılışını doğum gününe denk getiren Lolita Asil, yeni yaşını da 77 kişinin katıldığı yemekte, dostlarıyla kutladı. Normalde baston kullanan İlber Ortaylı, Lolita Asil’in Bağdadi’deki yaş gününde halay başı oldu ve türküler eşliğinde halay çekip, oynadı.

Tabloya ne yazdı?

Lolita Asil’in sergideki ‘Kendimize Dönüş Yolu’ adlı eseri, bilhassa çocukların yan tarafındaki renkli boya kalemleriyle istedikleri kutucuğa resim çizebilecekleri interaktif bir çalışmaydı. Eser, sergiyi gezen çocukların her kutucuğa bir şey çizmesi veya yazmasıyla tamamlanmış olacaktı. Bunu öğrenen Ortaylı, eline aldığı boya kalemiyle kutucuklardan birine, “Bende en yaşça büyük çocuğum” yazıp, imzasını attı.

Tarihi bir mekan

I. Dünya Savaşı’nda Almanlar karargâh olarak kullandığı için ‘Alman Karargahı’ olarak da bilinen İskender Atamyan Konağı, Mardin Bienali’nden sonra, sanatın birleştiriciliğine inanan, bu inancıyla üretmeyi sürdüren ve sanatla hayallerini gerçekleştiren Asil’in ‘Yer-Yüzü/Gök-Yüzü’ sergisiyle sanatseverleri ağırlayacak. Sergi, 19 Ekim’e kadar açık kalacak.

O tarihe kadar Mardin ve civar illere gidecek olanlara tavsiye ederim Lolita Asil’in, “Eserlerimin hepsi umudu ve hayalleri yansıtıyor” dediği ‘Yer-Yüzü/Gök-Yüzü’ sergisini gezmeyi. Londra ve İstanbul’daki atölyelerinde farklı yaş gruplarından öğrencilere resim ve sanat dersleri vermeye devam eden sanatçının her birini aylarca çalışarak yaptığı çok güzel eserleri var sergide…

GÜNÜN SÖZÜ

“Çocukluğunu doya doya yaşayamamış bir insanın, mutlu olması çok zordur.” (Doğan Cüceloğlu)

Milliyet Gazetesi