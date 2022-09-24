Erdoğan, ‘Bay Kemal’ mitingleri serisine Sakarya’da devam etti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6’lı Masa’ya ilişkin olarak, “Bunlar her toplantıda sadece bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklar onu konuşuyorlar. Başka da bir şey yok” dedi.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da defalarca değinen Erdoğan, yıllardır tekrar etmekten bıkmadığı “Kılıçdaroğlu SSK’yı batırdı” iddiasını da bir kez daha dile getirdi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bay Kemal Sakarya’nın nerede olduğunu bilmiyor. Belediye başkanı adayı oldu İstanbul’da. Kağıthane’ye Kağıttepe diyordu. Benim ülkem bunların eline kalırsa hali nice olur. O yüzden çok çalışacağız. Durmak yok, yola devam. Ben size inanıyorum.

Sakarya’yı bilmeyenler şu meydanın altındaki otoparkı seçim vaadi olarak söylediler.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne bir adım daha yakınlaşıyoruz. Sakarya Meydan Muharabesi’nin 100. yılını geride bıraktık. Coşkuyla kutladık.

Bunlar şehit nedir bilmez. Bunlar şüheda nedir bilmez. Kardeşlerim şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Bay Kemal bunları bilmez. Ama alışacak. Adapazarı bölgesi işgal kuvvetlerinden yüz bulan Ermeni ve Rum çetelerine karşı mücadele vermiştir.

Bay Kemal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile beraber musluk açıp kapamaktan anlar. 42 yerin açılışını bugün buradan yapıyoruz.

“BUNLAR TOPLANTILARDA BİR SONRAKİ TOPLANTIYI NEREDE YAPACAKLARINI KONUŞUYOR”

Muhteşem bir katılım var. Yollar tıklım tıklım doluydu. Bu güzergahta yolculuk 70 dakikadan 40 dakikaya inecek. Bu önemli ulaşım projesinin Sakarya’mıza hayırlı olmasını diliyorum.

Bu Altılı Masa’dan bir şey çıkar mı? Bunlar her toplantıda bir sonraki toplantıyı nerede yapacaklarını konuşuyor.

Yahu bu Bay Kemal SSK’yı batıran insan değil mi?

Türkiye’nin yönetimine talip olmak değil, bu ülkenin ve gerisindeki koskoca bir tarihin, insanlık mirasının yükünü sırtlamak demektir. Biz halkımızı seviyoruz. Biz halkımızla beraberiz. Biz halkımızla beraber yürüdük bu yollarda.

203 PROJE’NİN TOPLU AÇILIŞI

Bugün de hasret gidermek için ziyaret ederken elimiz boş gelmedik. Toplam yatırım bedeli 4 milyar lirayı bulan 203 toplu projenin açılışını gerçekleştireceğiz. Bay Kemal sen açılışlardan anlar mısın? İBB Başkanıyla musluk açıp kapatmaktan anlar.

Eğitimde 42 ayrı projenin resmi açılışını bugün burada yapıyoruz. 250 milyon liralık sağlık yatırımını bugün açıyoruz.

Sakarya’yı yeni ve daha büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Sakarya’ya son 20 yılda 42 milyar liralık yatırım yaptık. Sosyal yardımlarla Sakaryalı yardıma muhtaç vatandaşlarımıza 3 milyar liralık kaynak aktardık. Halen 7 adet sağlık tesisimizin inşası devam ediyor.

“2023’TE KİMİN YERİNDE YELLER ESECEĞİNİ GÖRECEĞİZ”

İnşallah 2023’te kimin yerinde yeller estiğini göreceğiz.

Biz halkımızı seviyoruz. Biz bu yolda halkımızla beraber yürüdük.

200 esirin takasını kim yaptı? Türkiye. Alıp esirleri gönderilmesi gereken yerlere biz gönderdik.

Sakarya bu kutlu mücadelede yanımızda mısın? Hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek vatan. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Sakarya bizimle birlikte olunca üstesinden gelemeyeceğimiz iş yoktur.

BirGün Gazetesi