Bir tarikat daha vakıfa dönüştü

Vakıf kuran tarikatlara dün bir yenisi daha eklendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla Uşşaki tarikatının Balıkesir’deki lideri Sıddık Naci Eren’in adını taşıyan bir vakıf kuruldu.

Sefa Uyar

Mal varlığı 80 bin lira olarak belirlenen vakfın sona ermesi durumunda ise borçların tasfiyesinden arta kalan mal, Türkiye Diyanet Vakfı’na devredilecek.

Vakfın mütevelli heyeti üyeleri arasında Sıddık Naci Eren’in çocuklarının yanı sıra eski AKP’li Balıkesir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da bulunuyor.

Uşşaki tarikatı, yakın zamanda çocuğa cinsel istismar olayıyla da gündeme geldi. Tarikatın şeyhlerinden Fatih Nurullah takma adlı Eyyüp Fatih Şağban, 1 Eylül 2020’de bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Gazetesi