Uluslararası Çeşme Müzik Festivali başladı

İzmir’de, 1980’li ve 90’lı yıllar arasında yapılan Çeşme Festivali, ‘Müzik & Kültür Duraklarıyla’ yeniden gerçekleştirildi. ‘Balkan Günleri’ temasıyla Çeşme Belediyesi tarafından hayat bulan festival, 25 Eylül’e kadar sürecek.

Çeşme ilçesinde 1884-1989 ve 1994-1999 dönemleri arasında yapılan Çeşme Festivali, 25 yıl aranın ardından Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından 2019 yılında ‘Ege’nin İki Yakası’ temasıyla yeniden gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle ara verilen ve dün ‘Müzik & Kültür Duraklarıyla’ başlayan festival, 25 Eylül’e kadar sürecek. ‘Balkan Günleri’ temasıyla değerli isimlerin ve grupların sahne alacağı festival, tarih, dans, müzik ve yemek kültürü buluşmalarına ev sahipliği yapıyor.

Alaçatı, Çiftlik ve Ildırı’da eş zamanlı mutfak atölyeleriyle başlayan festivalin ilk gününde şef Rıfat Yurttaş Çiftlikköy’de Balkan ülkelerinde çok popüler olan ve genelde evde yapılan, közlenmiş patlıcanlı, hafif acı biberli, içinde domates salçası da bulunan, bir tür kırmızı biber ezmesi olan salata ve turşu türüne mensup Ajvar’ı yapıp, tarifini Çeşmeliler ile paylaştı.

Aya Haralambos Kilisesi’nde Engin Güneysu Fotoğraf Sergisi’nin ardından Saraybosna’nın Gözyaşları ‘Duje’ film gösterimi ve söyleşisi yapıldı. Ardından Murat Meriç ‘Balkan Müziği ve Türk Popu’ konulu şarkılı söyleşi gerçekleştirdi.

FESTİVAL KORTEJİ

Kortejin ardından Başkan Oran, sevgi, barış, kardeşlik mesajları vererek güvercin uçurdu. Çeşme’nin birçok noktasında gün boyu devam eden etkinlikleri takiben festivalin ilk akşamında eş zamanlı kurulan Çiftlikköy Meydan Sahne’de Muammer Ketencoğlu konser verdi. Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda önce Shukar Muzika, ardından Balkan Paradise Orchestra sahneye çıktı, Çeşmeliler keyifli vakit geçirdi.

‘BALKANLAR BİZİM TARİHİMİZ, KÖKLERİMİZ’

Uluslararası Çeşme Müzik Festivali’ni yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Dört gün boyunca; Çeşme’nin dört bir köşesine kurduğumuz mutfaklarla değişik lezzetlere doyacağımız, birbirinden değerli isimlerin sergi ve söyleşileriyle tarihimizle kucaklaşacağımız, kol kola şarkılar söyleyeceğimiz festivalimizin bu yılki teması ‘Balkan Günleri’. Çünkü, Balkanlar bizim tarihimiz, köklerimiz. Yüzyıllardır, yaşanan sayısız acılara rağmen gittikleri her yere sevgiyi, hoşgörüyü taşıyan, kültürel renklerini terk etmeden zenginlik katan, genetik, tarihi, kültürel bağlarımızla canımızın bir parçası olan Balkanlar bizim ailemiz. Her birimiz Balkan kimliğinin tüm renklerini kalbimizde gururla taşıyoruz” dedi.

Oran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu güçlü bağlara sarılarak, dünyaya sesleniyoruz. Sanatla, müzikle, ‘Sen, ben yok. Biz varız’ diyerek, hoşgörüyle sarılarak, birlikte üreterek, sevgiyle paylaşarak aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. ‘Yeryüzündeki Cennet Çeşme’mizde; havasıyla, toprağıyla, kültürüyle, sanatla, sporla, sevgiyle, herkese kollarını açan o kocaman kalbiyle dünyayı kucaklamaya, tüm zenginliklerini 7 kıtayla paylaşmaya hazırız. Büyük Çeşme ailemiz olarak sizleri, kalbimizin baş köşesinde, Çeşmemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz.”

SANATÇILAR ÇEŞME’DE

Balkanlar’dan da esintiler bulunan 4 günlük programda, Balkan Paradise Orchestra, Shantel, Cambo Aguşev, Suzan Kardeş, Cenk Bosnalı gibi müzik grupları ve sanatçılar, İlber Ortaylı ‘Mübadele Türkiyesi ve Etkileri’, Moğollar Grubunun Solisti Cahit Berkay, ‘Ülke Ülke Balkan Müziği’, Muammer Ketencoğlu hikayeleriyle ‘Balkan Şarkıları Söyleşisi ve Dinletisi’, Murat Meriç, ‘Balkan Müziğinin Türk Popuna Etkileri’ söyleşi ve sonrasında Balkan Müziği Dj Set, Engin Güneysu, ‘Duje Sergisi’, ‘Duje Belgesel Gösterimi’, ‘Saraybosna’da Yaşanan Acılar Üstüne Söyleşi’ gibi belgesel gösterimleri, Balkan mutfağının eşsiz lezzetlerinin sergileneceği workshoplarla dopdolu festival olacak. BrateBand, BalkanBand ve Çamdibi Bandosu festival süresince kentin birçok noktasında coşkuya ortak olacak.

Cumhuriyet Gazetesi