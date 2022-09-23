Seçim Ermeni cemaatini böldü: Şirinciler-Maşalcılar￼

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu bu hafta Ermeni basınına bir açıklama göndererek Patrik Maşalyan’ı sert sözlerle eleştirdi.

Seçim Yönetmeliği’nin yayınlanmasının ardından azınlık vakıfları seçimle ilgili çalışmalarını yürütürken Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu bu hafta Ermeni basınına bir açıklama göndererek Patrik Maşalyan’ı sert sözlerle eleştirdi.

Agos gazetesinin haberine göre Şirinoğlu açıklamasında “Patrik Hazretleri’nin varlıklı vakıflarımızın müstakbel yönetim kurullarına yandaşlarını yerleştirme güdüsüyle hareket ettiğini üzüntüyle gözlemlemekteyiz. ‘Dört kişi sizden, üç kişi bizden’ formülleriyle yapılan şaibeli koalisyon pazarlıkları yakışık alıyor mu?” ifadeleri kullanıldı.

Patrik Maşalyan bu açıklamaya kişisel Facebook sayfasından yine sert bir yanıt verdi. Maşalyan, “Varlıklı ya da varlıksız tüm vakıflara etkin, becerikli ve bu halkın menfaatlerini gözetebilecek, dürüst ve adanmış yöneticileri bulmak herkesin ama özellikle patriklerin görevi olagelmiştir. Bu seçimler de istisna değildir. Cemaatimizde hiç kimse benim adamım değildir. Cemaatimizin faydası için çalışan herkes benim kardeşim ve kız kardeşimdir” dedi.

Bu gerginliğin altında Ortaköy Vakfı yönetimi için yürütülen mücadelenin olduğu iddia ediliyor. Patrik Maşalyan’a yakın bazı isimlerin Ortaköy için mevcut yöneticilerle birlikte bir liste hazırladığı öne sürülüyor. Buna karşılık olarak hazırlanan rakip listede Sarkis Çetinkaya, Garbis Evyapan, Alen Tekbıçak gibi isimler yer alıyor.

https://www.odatv4.com/guncel/secim-ermeni-cemaatini-boldu-sirinciler-masalcilar-251465