Paşinyan BM’de yaptığı konuşmada uluslararası gözlem misyonu önerdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, BM Genel Kurulu’nun 77. oturumunda yaptığı konuşmada, Ermenistan-Azerbaycan sınırında uluslararası gözlem misyonu uygulamasının bölgesel istikrar için önemli bir faktör olacağını söyledi.

BM Genel Kurulu oturumuna katılan Paşinyan, genel kurula hitaben şunları söyledi:

“Ermeni demokrasisi, Azerbaycan’ın her gün kendi planlarını tek taraflı dayatmak, Ermeni devletini, bağımsızlığını ve demokrasisini sona erdirmek için güç kullandığı bir ortamda mücadele ediyor.”

“Ancak demokrasimizi, bağımsızlığımızı, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü her şekilde savunmaya kararlı olduğumuzu bildirmek için buradayım. Diplomatik çözümlerin bizim için mutlak bir öncelik olduğunun ve uluslararası toplumun tam katılımı ve desteğinin çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu bağlamda, Ermenistan-Azerbaycan sınırında yer alacak uluslararası gözlem heyetinin bölgesel istikrar için önemli bir faktör olacağını belirtmek isterim.”

“Bölgesel istikrarın menfaatleri ve uluslararası hukuk norm ve ilkelerine uygun olarak Azerbaycan askeri kuvvetleri Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarından çekilmelidir”

“Tekrar vurgulamak istiyorum: bölgemizde barışı inşa etmeye kararlıyız, ancak egemen ve demokratik bir ülkenin, uluslararası hukukun ilkelerine aykırı şekilde saldırısına maruz kalan insanlarının yanında olacak uluslararası toplumun tam desteğine ihtiyacımız var.”

“Uzun vadeli istikrar, güvenlik ve barış sağlama potansiyeline inanıyorum ve Ermenistan bu amaçla diplomatik çabalarını sürdürmeye kararlıdır”

Paşinyan Ermenistan-Azerbaycan arasında barış anlaşması imzalanması ile ilgili sürece de değindi ve şöyle dedi:

“Örneğin, barış antlaşmasının en önemli konularından biri Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki toprak bütünlüğünün ikili olarak tanınmasıdır. Biz buna hazır olduğumuzu zaten ilan ettik ama Azerbaycan şimdiye kadar bunu yapmadı. Aksine Azerbaycan, Ermenistan’ın tüm Güney ve Doğu’sunun ve hatta başkenti Yerevan’ın bile bir Azerbaycan toprağı olduğunu açıkça dile getiriyor. Öte yandan Azerbaycan, Ermenistan’ın topraklarını işgal altında tutuyor ve dediğim gibi, Azerbaycan’ın yeni bir saldırı riski çok yüksek.”

“Bu bağlamda Azerbaycan cumhurbaşkanına resmi ve kamusal bir soru yöneltiyorum. Ermenistan Cumhuriyeti olarak tanıdığınız veya tanımaya hazır olduğunuz Ermenistan haritasını gösterebilir misiniz? Bunu neden soruyorum. Çünkü böylece resmi açıdan Azerbaycan’ın Ermenistan’ın sadece yarısını hatta daha azını – Ermenistan Cumhuriyeti olarak gördüğü ortaya çıkabilir. Azerbaycan, Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü teorik olarak değil somut olarak tanısaydı, birbirimizin toprak bütünlüğünü karşılıklı olarak tanıyarak barış antlaşması imzalayabileceğimiz anlamına gelirdi. Aksi takdirde hayali bir barış antlaşmamız olur ve bundan sonra Azerbaycan yeni toprak talepleri ve işgal için sınır belirleme sürecini kullanır.”

(Armenpress)

Agos