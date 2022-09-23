‘Ölmek istemiyorum’: Rusya’dan kaçan Rus vatandaşları anlatıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilanından sonra çok sayıda Rus, Türkiye ve Ermenistan gibi uçuşların devam ettiği yakın ülkelere kaçmaya başladı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki Zvartnots havaalanına inen bir Rus, haberi duyar duymaz bilet aldığını çünkü bir an evvel ülkeyi terk etmek istediğini belirtti. Bir başka yolcu da 21’inci yüzyılda savaşa katılmanın doğru olmadığına inandığını belirtti.

Oğluyla birlikte havaalanının geliş terminalinden çıkan ve soyadını vermek istemeyen Sergey, Ukrayna işgalinin başlangıcından bu yana Rusya’yı terk eden onbinlerce kişiden biri. Bu kaçış seferberlik ilanından sonra hız kazanmış gibi görünüyor.

Yetkililer 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıklasa da halk arasında bu sayının çok daha yüksek olabileceği söylentisi dolaşıyor.

AFP’ye konuşan 44 yaşındaki Sergey, “Rusya’daki durum nedeniyle ayrıldım. Evet seferberlik yüzünden terk ettim,” ifadelerini kullandı. Onyedi yaşındaki oğlu Nikolay de askere çağrılmak için beklememeyi tercih ettiklerini vurguladı.

Aynı uçakta bulunan 39 yaşındaki Aleksey de bu yüzyılda savaşmak istemediğini belirterek ülkesine geri dönüp dönemeyeceğini bilmediğini vurguluyor.

İsmini vermek istemeyen bir başka Rus ise seferberliğin açıklanması ile şok yaşadığını belirtiyor. Bu kişi “Rusya’da çok az kişi bu savaşı destekliyordur. Çok acı verici, biran evvel bitmesini istiyorum,” ifadelerini kullanıyor.

Seferberlik ilanından sonra Rusya’dan Erivan’a gelen uçaklardaki yolcuların büyük bir çoğunluğunu askerlik çağındaki erkekler oluşturuyor. Birçoğu neden geldiklerini açıklamak istemiyor ya da korkuyor.

45 yaşındaki Dimitri sadece bir çantayla Ermenistan’a geldiğini, iki çocuğu ve karsını geride bıraktığını ve ne yapacağını bilemediğini belirtiyor. Sadece “Savaşa gitmek istemiyorum. Anlamsız bir savaşta ölmek istemiyorum,” sözlerini sarf ediyor.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise Rusya’dan kaçanların sayısının abartıldığını savunuyor.

Öte yandan Avrupa ülkelerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasının ardından geride kalan az sayıda alternatifte seferberlik ilanından sonra tamamen doldu.

Ülkeden çıkmakta acele eden Ruslar kara sınırlarının da kapatılmasından endişe ediyor.

Ermenistan Göçmen Ofisi verilerine göre Ukrayna’nın işgalinden bu yana ülkeye yaklaşık 40 bin Rus geldi. Resmi rakamlara göre aynı dönemde Gürcistan’a da 50 bin Rus giriş yaptı.

Euronews