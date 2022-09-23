İstanbullu Rumlardan Erdoğan’a yanıt: ‘Gençlerimizin geri dönüşünü sağlayacak program hala askıda’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün New York’taki Türkevi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün New York’taki Türkevi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in BM Genel Kurulundaki İstanbul’daki Rum nüfusun azalmasına yönelik yaptığı eleştirinin hatırlatılması üzerine, Rum nüfusun azalmasına yönelik bir politika güdülmediğini, tam aksine Türk vatandaşı Rumlara çocuklarını Türkiye’ye getirmeleri çağrısı yaptıklarını belirtti. Erdoğan, çeşitli vesilelerle konuştuğu Rum vatandaşlarına çocuklarının Türkiye’de yaşaması çağrısı yaptığını, aldığı yanıtlarda kendi istekleriyle başka ülkelerde yaşamakta oldukları sonucunun çıktığını belirtti. Erdoğan, “Bizim kapımız açık. O çocuğa biz eğer vatandaşlığı yoksa vatandaşlık da verirdik” dedi.

Gerçek Gündem’den Melike Çapan’ın haberine göre, Erdoğan, Sen Sinod Meclisi’nin asgari sayısına ulaşabilmesi için Türk vatandaşı olmayan papazlara vatandaşlık verildiğini hatırlatmış, “Biz kendi dönemimiz içerisinde hiçbir Rum’u ülkemizden sürmedik. Ama onların şu anda Batı Trakya’da bizim vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza yaptıkları zulmün haddi hesabı yok. Son dönemlerde bizim oradaki din adamlarımızın atamalarını bile kendileri yapmak istiyorlar. Sen ne anlarsın bizim din adamının durumundan, yapısından?” diye konuşmuştu.

İSTANBULLU RUMLARDAN ERDOĞAN’A YANIT

İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu, Erdoğan’ın açıklamasına yanıt verdi.

Tüm dünyadaki İstanbullu Rum toplumunu temsil eden federasyon, tarih boyunca yaşadıkları olaylara değinerek “geçmişin haksızlıklarının neticelerinin düzeltilmesi ile Rum gençlerin İstanbul’a geri dönüşüne” ilişkin projenin askıda kaldığına dikkat çekti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu, 1923-2003 yılları arasında devamlı ve sürekli bir şekilde T. C Hükümetlerinin anayasal haklarının ihlali neticesinde kendi isteği-iradesine rağmen yüzde 99’u Türkiye dışında yaşamaya mecbur edilen İstanbul Rum toplumunun dünya çapında birleştirici kurumu olarak, Sn. T.C. Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan’ın bugünkü “Türkiye, görev süremiz boyunca hiçbir Rum’u ülkeden kovmadı, ülkemizdeki Rum nüfusunun azalmasını istemiyoruz” açıklaması üzerine, bu ifadeye katılmakla birlikte son 12 yıl süresinde İREF olarak T.C hükümetine sunduğumuz geçmişin haksızlıklarının neticelerinin düzeltilmesi ile ilgili ve bunların arasında en önemlisi cemaatimizin gençlerini geri dönüşünü mümkün kılacak program gibi bir sıra önerilerimiz cevapsız kalmış ve askıdadır. Hükümetler bu durumda olduğu gibi geçmişteki adaletsizlikleri ve yanlışları düzeltmek için elinden gelen her şeyi yapmak niyetinde olduklarını kanıtlayacak eylemlerde bulunmazlarsa “insan haklarına saygı” sözü belirsiz ve içeriksiz bir kavramdır.”

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