İngiliz Kilisesi’nden homofobik karar: Lezbiyen piskoposun cenaze yönetmesine izin verilmedi

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

İngiliz Kilisesi, eski Güney Afrika başpiskoposu Desmond Tutu’nun kızı Mpho Tutu van Furth’un bir kadınla evli olması nedeniyle cenaze töreni yönetmesine izin vermedi.

Güney Afrika Anglikan Kilisesi’nin eski başpiskoposu Desmond Tutu’nun kızı Mpho Tutu van Furth, perşembe İngiltere Shropshire’da, vaftiz babası Martin Kenyon’un cenazesini yönetmesi için Kenyon’un ailesi tarafından görevlendirilmek istendi.

Fakat Hereford piskoposluğu “Eşcinsel evlilikle ilgili mevcut ‘Piskoposlar Kurulu’ (House of Bishops) rehberliği doğrultusunda tavsiyeler verildi” açıklamasıyla bu törene izin vermeyeceklerini duyurdu.

Cenaze kilisenin yanındaki papaz evinde

Kilise kararının Kenyon’un ailesine bildirilmesinden sonra cenaze töreni, Tutu van Furth’un vaaz verebilmesi ve cenazeyi yönetebilmesi için Wentnor’daki St Michael ve All Angels Kilisesi’nden alınarak kilisenin yanında bulunan papaz evine taşındı. Cenaze töreni burada düzenlendi.

Nisanda Mpho Andrea Tutu van Furth’un vaftiz babası Martin Kenyon’u son kez ziyaret ettiği ve Kenyon’un Mpho’ya cenazesine özellikle başkanlık etmesini istediğini söylediği biliniyor.

‘Merhamet eksikliği olan bürokratik bir tepki’

BBC’ye verdiği demeçte durumu ‘kaba ve zarar verici’ olarak yorumlayan Tutu van Furth, cenazeye başkanlık etmesine izin vermediği için İngiliz Kilisesi’ni homofobik olarak nitelendirdi.

Olay hakkında “İnanılmaz derecede üzücü” diyen Tutu van Furth, “Merhamet eksikliği olan bürokratik bir tepki gibi geliyor” dedi.

ABD’de serbest

Resmi öğretisi, evliliğin yalnızca bir erkek ve bir kadın arasında olacağını savunan İngiliz Kilisesi, din görevlilerinin eşcinsel evliliğine izin vermiyor. Öte yandan, ABD’deki Anglikan Kilisesi din görevlilerinin eşcinsel evliliklerine izin veriyor.

Eşcinsel hakları adına kampanyalar yürütüp eşcinsel evliliği destekleyen Desmond Tutu, Aralık 2021’de öldü. Tutu, Güney Afrika’da ırk ayrımcılığına karşı verdiği mücadeleden dolayı 1984’te Nobel Barış Ödülü’nü kazanmıştı.

https://www.diken.com.tr/ingiliz-kilisesinden-homofobik-karar-lezbiyen-piskoposun-cenaze-yonetmesine-izin-verilmedi/,