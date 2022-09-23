Ermenistan ve Karabağ’ın eski Cumhurbaşkanları ile Tüm Ermeniler Katolikosu bir araya geldi

22 Eylül’de Tüm Ermenilerin Katolikosu II. Garegin, Ermenistan Cumhuriyeti birinci Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan, ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve üçüncü Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, ayrıca Dağlık Karabağ (Artsakh) Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları Arkady Ghukasyan ve Bako Sahakyan’ın da katılımıyla Kutsal Eçmiadzin Ana Makamında bir görüşme gerçekleştirildi.

Ana Tahtı Kutsal Eçmiadzin’den aktarılan bilgilere göre görüşmede Ermenistan’da meydana gelen durumla ilgili konular ele alındı. Bu formatta görüşmelerin devam etmeye karar verildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/09/23/Ermenistan-Karabağ/237526