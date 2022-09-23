Canterbury Başepiskoposu: ‘‘Kraliçe Elizabeth’in İmanı ve Umudu Hizmetini Teşvik Etti’’￼￼

Canterbury Başepiskoposu, cenaze merasimi sırasında yaptığı açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth’in hizmet ömrünün, Hristiyan inancından ve ‘hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye gelen’ İsa’nın hayatından ilham aldığını söyledi.

1952’den 2022’ye kadar tahtta kalan Kraliçe İkinci Elizabeth, İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu. 8 Eylül’de 96 yaşında yaşamını yitirdi. Canterbury Başepiskoposu Justin Welby, ‘‘Majesteleri 21. doğum gününde (1947’de) tüm hayatını ulusa ve İngiliz Milletler Topluluğu’na hizmet etmeye adanacağını ilan etti. Böyle bir söz nadiren tutulurdu. Çok az liderin sevgisi böylesine coşkun olur’’ dedi. Yuhanna 14:6‘da yer alan İsa’nın sözlere değinen Başepiskopos Welby, Kraliçe Elizabeth’in Mesih’in örneğini izlediğini söyledi.

Başepiskopos, ‘‘İsa Mesih, öğrencilerine nasıl izleneceğini değil, kimi izleyeceklerini söyleyerek, ‘Yol Gerçek ve Yaşam benim’ dedi. Majesteleri’nin örneği, kimi izlediğiyle belirlendi. Majestelerinin (Kral 3. Charles) annesiyle aynı imanı, İsa Mesih’te umudu, aynı hizmet ve görev duygusunu paylaştığını biliyorum. Tanrı’ya olan bağlılığı, herhangi bir kişi O’na bağlılık göstermeden önce vardı. Hizmetinin temeli, birçokları için hayatını fidye olarak vermeye geldiğini söyleyen İsa Mesih’i takip etmesine dayanıyordu. Hizmetlerinde sevgiye yer verenler oldukça nadirdir. Ama her durumda, hizmet edenler sevilecek ve hatırlanacaktır’’ dedi.

Başepiskopos Welby, ‘‘Hristiyanlar, ölümün zafere açılan kapı olduğuna inanır. Hristiyan umudu, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmak anlamına gelir. Mesih ölümden dirildi ve iman eden herkese sonsuz yaşam sunuyor. Hepimiz Tanrı’nın merhametli yargısıyla karşılaşacağız. Kraliçe’nin örneğini izleyen, Tanrı’ya güven ve imanla dayanan herkes ‘Tekrar görüşeceğiz’ diyebilir’’ dedi. (CHL)

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