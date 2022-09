Van Gölü’ndeki Adır Adası’nda yangın çıktı!

Van Gölü’nün yüz ölçümü açısından en büyük adası olan Adır Adası’nda yangın çıktı. Dün yıldırım çarpmasıyla başlayan yangının söndürülmesinden sonra, gece şiddetini arttıran rüzgar sonucunda yangın tekrar başladı.

Van Gölü’nün yüz ölçümü bakımından en büyük adası olan ve binlerce martıya ev sahipliği yapan Adır Adası’nda Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Adır Adası’nda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı



Dün öğle saatlerinde yıldırım çarpması sonucu Adır Adası’nda yangın meydana geldi. Van Gölü’ndeki 4 adadan biri olan ve binlerce martıya ev sahipliği yapan Adır Adası’nda dün etkili olan yağmurun ardından öğle saatlerinde yıldırım düştü. Düşen yıldırımla birlikte adada başlayan anız yangını ağaçlık alanlara sıçradı. Adada dumanların yükseldiğini gören balıkçılar, jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, balıkçı teknesiyle adaya giderek yangınamüdahale etmeye çalıştı. Ardından Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Dün ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, bugün rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Öğle saatlerinde başlayan yangının ardından adayı tamamen dumanlar sardı.

Yangının söndürülmesinden sonra tekrar başladı

“Adır Adası’nda martılar ve tarihi kilise var” İHA muhabirine konuşan Kadir Erden isimli balıkçı, dumanların rüzgarın etkisiyle mahalleye kadar ulaştığını belirtti. Erden, “Yangın dün öğle saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu çıktı. Dün ilk yangın çıktığı zaman küçüktü, ekipler tarafından söndürüldü. Geceye kadar yine bir şey yoktu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bugün yeniden yangın çıktı. Bu defa çıkan yangın düne göre daha fazla, dün duman bile çıkmıyordu. Bugün ise duman tüm mahallenin üzerini dumanlar kaplamış durumda. Bu alana bir an önce helikopter yönlendirilmesi gerekiyor. Aksi taktirde adanın tümü yanacak. Adır Adası’nda şu an martılar ve tarihi kilise var. Bunun aynı sıra badem ve üzüm ağaçları var. Çıkan bu yangın elle döndürülecek bir yangın değil, bir an önce müdahale edilmeli” dedi.

https://www.bgazete.com.tr/haber/12151191/van-golundeki-adir-adasinda-yangin-cikti